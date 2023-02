A pénteki nyitómeccsen a Fehérvár FC a Mezőkövesd vendége volt, és a hazaiak folytatták jó tavaszi szereplésüket, míg a vendégek mélyrepülése egyúttal tovább tart. pedig jól indult a találkozó, hiszen Kastrati révén a 34. perben előnybe került a Fehérvár, de szinte a középkezdés után Besirovic azonnal egalizált is. A dráma a 93. percben jött, Serafimov kezezése miatt ugyanis büntetőt kapott a Mezőkövesd, amit Drazic be is vágott (2–1).

Ahogy arról hírportálunk is beszámolt, szombaton a Kecskeméti TE és a Honvéd nem bírt egymással, már az első félidőben kialakult a 2–2-es végeredmény. Hazai oldalon Katona és Szuhodovszki, vendég részről Domingues volt eredményes kétszer.

A dobogósok csatájára került sor Kisvárdán, ahol a Ferencváros szállt harcba a pontokért. A két csapat becsülettel küzdött, de érvényes gólt egyik sem tudott szerezni. A hazaiak ugyan a második félidőben betaláltak, de videózás után les miatt ezt nem adták, így maradt a 0–0.

A szombat zárásaként a Debrecen őrülte hajrában gyűrte le otthon a Paksot. Varga góljával a második félidő elején szerezte meg a vezetést a Paks, de a DVSC a hosszabbításban két gólt is szerzett, előbb Bódi szögletét Dreskovic, majd Dzsudzsák szabadrúgását Babunski juttatta a kapuba (2–1).

Vasárnap kiélezett meccsekkel zárult a forduló, először a Puskás Akadémia verte meg otthon 1–0-ra a Zalaegerszeget Gruber 82. percben születő góljával, majd a fővárosi kiesési rangadót Csoboth találatával húzta be szintén 1–0-ra a Vasas otthonában az Újpest.