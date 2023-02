Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Sok problémánk volt az egész mérkőzésen a hátsó zónánkban. Belsővédőink nehezen alkalmazkodtak a Honvéd gyors és alacsony játékosaihoz. Ez már meghatározta a labdakihozatalunkat és a játékfelépítésünket. Ennek ellenére megszereztük a vezetést, addig nem is néztünk ki rosszul. Jött a gyors fordulat, de a szünet előtt még ki tudtunk egyenlíteni.

A szünetben azt mondtam a játékosoknak, hogy semmi gond, futballozzunk, de érezhető volt, hogy ez nem a mi napunk.

A Honvéd jobban alkalmazkodott a talajhoz és a játékhoz is, átlövésekkel is próbálkoztak. Nem vagyok ennek tükrében elégedetlen az egy ponttal. Többet kell nyújtani, de nagyon meg kell becsülni ezt a pontot is. A csapat ma is becsülettel küzdött és hajtott, az első három fordulóban pedig öt pontot szereztünk, amit megfelelőnek tartok.

Dean Klafuric, a Budapest Honvéd vezetőedzője: – Szeretnék gratulálni a játékosaimnak a mutatott játékért, küzdőszellemért, erőfeszítésért. Mi voltunk a jobb csapat ma a pályán, győzelmet érdemeltünk volna. Irányítottuk a mérkőzést, több helyzetet dolgoztunk ki, a góljaink és a kidolgozott helyzeteink számának tekintetében szép játékkal rukkolt elő a csapat. Voltak igen tetszetős, kombinatív elemek is, így akarunk játszani továbbra is. Sikerült alkalmazkodni a pályához, a Kecskemét játékstílusához is. Természetesen tiszteljük a Kecskemétet, nem véletlen állnak a második helyen, ugyanakkor számomra ez nem foci volt. Az én játékosaim próbálták azt játszani, ezt védeni kellene, ha egy csapat erre törekszik. Ez nem rögbi, ez nem boksz. Talán nekünk is valami kevert küzdősportot kellene beépítenünk a játékunkba, hogy sikeresek legyünk a jövőben.

Kecskeméti TE – Budapest Honvéd 2-2 (2-2)

Kecskemét, 2527 néző. Vezette: Káprály Mihály (Georgiu Theodoros, Becséri Gergely)

KTE: Varga Á. – Nagy K., Szabó A., Rjaskó, Belényesi, Zeke – Szuhodovszki (Szalai G. 89.), Vágó (Nikitscher 46.), Banó-Szabó (Májer 71.) – Katona B. (Meszhi 78.), Tóth B. (Hrováth K. 46.) Vezetőedző: Szabó István

Honvéd: Szappanos – Doka, Capa, Prenga, Lovrics (Cirkovic 56.), Tamás – Samperio (Átrok 90.), Gomis (Plakuscsenko 67.), Mitrovic, Domingues (Kocsis D. 90.) – Lukic. Vezetőedző: Dean Klafuric

Gól: Katona B. (16.), Szuhodovszki (45.) ill. Domingues (19., 26.)

Sárga lap: Szuhodovszki (14.), Katona B. (32.) ill. Lovrics (32.), Gomis (35.), Cirkovic (83.), Plakuscsenko (88.)