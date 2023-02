Az NB I-es keretből ezúttal Szalai Gábor, Katona Máté és Buna Gábor kapott lehetőséget visszajátszóként, illetve Virágh Ferenc már a télen Tiszakécskéről kölcsönvett testvérpárra, Lovas Andorra és Zsomborra is számíthatott. A mérkőzést borzalmas időjárási viszonyok között rendezték meg, a szélvihartól a jégesőn át minden nehezítette a játékosok dolgát. Nem indult jól a találkozó kecskeméti szempontból, hiszen a 12. percben máris megszerezte a vezetést a Monor. Egy beadás érkezett az ötös környékére, mely még le is pattant, ezt követően Knolmár Milán vette be a kaput (1-0). Szünetig újabb gól már nem esett, de a második félidő elején ismét eredményes volt a Monor, mely egy védelemben elkövetett kommunikációs hibát használt ki Haragos Viktor révén, aki köszönte a lehetősége is ki is használta a semmiből érkező helyzetet (2-0). Bár a folytatásban is próbálkozott visszajönni a meccsbe a „kis” KTE, a helyzetek ellenére újabb gól már nem született, a Monor otthon tartotta a pontokat.

Monor – Kecskeméti TE II. 2-0 (1-0)

Monor. Vezette: Maml (Bőhm, Bizderi)

Monor: Bozsó – Bagó, Takács B., Agóts (Rácz 59.), Heregos, Kovács D., Farkas Á., Antman, Knolmár (Papp 59.), Hulicsár (Puskás 73.), Juhász. Vezetőedző: Kurucsai Milán

KTE II.: Cseh – Szalai Sz. (Barkóczi 71.), Győri Á., Szalai G., Buna, Szamosi (Lovas Zs. 63.) – Györgye, Katona M., Lovas A. – Kovács Á., Major E. Vezetőedző: Virágh Ferenc

Virágh Ferenc: – Gratulálok a Monornak a győzelemhez. Mezőnyben kiegyenlített volt a játék, annak ellenére, hogy az időjárás minden arcát megtapasztalhattuk. Jól játszottunk, de gyakorlatilag a hazai csapat első támadásából gólt kaptunk. Az első félidőben több alkalommal is ellenfelünk mögé tudtunk ezután kerülni, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott. A második félidő elején egy teljesen ártalmatlannak tűnő szituációban, egy meg nem értés következtében abszolút elkerülhető gólt kaptunk. Nem adtuk fel, irányítottuk a második félidőt a minket támogató szélnek is köszönhetően, a hazai kapus többször is nagyot védett, de gólt nem tudtunk lőni. Amíg ez nem változik, addig nem is tudunk nyerni.