A hazaiak eddig a szezonban nem úgy szerepeltek, ahogy szerették volna, mert az utolsó helyen álltak a tabellán. Főleg a védelmük az, és ezt ők is elismerik, ami sebezhető, hiszen harminc alkalommal rezdült már meg eddig a hálójuk, ami a második legtöbb gól az osztályban. Ez lehetett az, amit a tiszakécskeieknek ki kellett volna használni. A két csapat eddig öt alkalommal találkozott egymással a másodosztályban, amiből két-két dorogi és tiszakécskei győzelem született, egy mérkőzés pedig döntetlennel végződött.

A győztes csapaton ne változtass. Ez lehetett az elve Klausz Lászlónak, a Tisza-parti kisváros csapatának a vezetőedzőjének, aki ugyanazokat jelölte a Dorog, mint a Szentlőrinc ellen. A találkozó azonban nem úgy kezdődött, már nem először, ahogyan a tiszakécskeiek szerették volna, mert korán gólt kaptak, ráadásul rövid idő alatt nem is egyet, hanem kettőt. A 17. percben Sztojka remek cselekkel kígyózott át a vendég védőkön, és nagyszerűen eltalált lövésével kilőtte a jobb alsó sarkot 1–0. Mindössze három percet kellett várni az újabb hazai találatra. Ezúttal is egy kitűnő szóló után született meg a második Dorogi találat. Barna Gergő passzolt Szalaihoz, aki egy kicsit körülményeskedett, de így is be tudta venni Antal Botond kapuját 2–0. Jó félóra telt a találkozóból, mikor az első helyzetét alakította ki a vendégcsapat. Balajti szabadrúgását a remekül fejelő Csáki nem sokkal küldte a kapu fölé. A 38. percben sikerült szépíteni a Tiszakécskének. Ezúttal is Balajti volt az, aki senkitől sem zavartatva vitte fel a labdát, Horváth Zoltánhoz passzolt, aki kihasználva testi erejét, két védőt is lehámozott magáról, majd mintegy tizenkét méterről a bal alsó sarokba lőtt 2–1.

A második játékrésznek az volt a kérdése, hogy tud-e szépíteni, esetleg vezetést szerezni a Tiszakécske. Ennek érdekében Klausz László három cserét is végrehajtott a szünet után. Alig telt el öt perc a második félidőből, már is Antal Botondnak kellett bizonyítania. Szögletrúgás után Kárász közeli fejesét bravúrral hárította. A 60. percben, az újabb Sztojka szöglet után, ismét két góllal vezetett a Dorog. A beadást követően ezúttal is Kárászhoz került a labda, aki nem tétovázott, lövésébe még bele tudott érni Antal, de szerencsétlenségére pontosan Vígh elé tudta ütni, aki közelről nem hibázott 3–1. A 75. percben tovább növelte előnyét a hazai csapat. Jobb oldalról adott keresztlabdára jókor érkezett Szedlár, és az ötösről a hólóba lőtt 4–1. A 84. percben csökkenteni tudta a hátrányát a vendégcsapat. Erdei bal oldalról beadott labdájára jókor érkezett Zamostny és fejéről a jobb alsó sarokba került a labda 4–2.