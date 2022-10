Az NB I.-es keretből ezúttal csak a fiatalok játszottak vissza szinte, túlkorosként Kersák Roland és Gréczi Márton kapott lehetőséget. Szokásos mederben csordogált a találkozó, majd a 28. percben a vendégek megfogyatkoztak, amikor Erős kapott piros lapot törlesztésért. Az előnyt gyorsan gólra is váltotta a „kis” KTE, egy szöglet után Szamosi fejelt a dabasi kapuba a 33. percben (1-0). Fordulás után szervezetten védekezett és jól kontrázott a KTE II., és Győri Benjámin két belőtt labdára is jól robbant be, így duplájával megnyugtatóvá tette az előnyt, kialakítva egyben a 3-0-os végeredményt.

Szabó Tibor: – Egy nagyon masszív csapatot sikerült legyőznünk, annak kifejezetten örülök, hogy nem kaptunk gólt. Annak ellenére, hogy egy emberrel kevesebben voltak, a második félidőben ezt erős presszinggel és sok futással el tudták tüntetni. Nekünk akadt néhány sanszunk a kontrára, ezek közül kettőt góllal tudtunk lezárni.

Kecskeméti TE II. – Meton-FC Dabas SE 3-0 (1-0)

Kecskemét, 150 néző. V: Dobai (Flinta, Varga)

KTE: Kersák – Buna (Vén 63.), Győri Á., Szalai Sz., Barkóczi, Szamosi – Győri B. (Jászai-Deák 82.), Hatvani (Györgye 88.), Bodor, Major Sz. (Horváth M. 82.) – Gréczi (Major E. 63.). Vezetőedző: Szabó Tibor

Dabas: Czerula (Balogh 46.) – Sziklási, Lettner, Tóth D., Kókai (Csúri 46.), Erős, Kiss, Fritz (Krajcsó 46.), Földes (Karcag 80.), Domokos. Vezetőedző: Fehér Ádám

Gól: Szamosi (33.), Győri B. (66., 78.)

Kiállítva: Erős (28.)