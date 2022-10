Győzelemmel kezdett a Kistext ellen az idei bajnokság alapszakaszában a Röpke, majd vereséggel folytatta, a Palota RSC-vel szemben maradtak alul az Erki Milán vezette hölgykoszorú. A harmadik találkozót az egriek kérésére kedd délutánra halasztották. A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, az első játszmát be is húzták. A második etapban szoros küzdelemben a hírös városiak kerekedtek felül. És ezzel mintha elfogyott volna a spiritusz az egriekből, a kecskemétieknek már csak két játszma is elég volt ahhoz, hogy magabiztosan nyerjék a találkozót.

EVSI–HÉP-Röpke SE 1:3 (-19, 20, 13, 16)

Eger, Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, játékvezetők: Bodrogi László, Berényi Eszter.

Eger: Vojth, Lázár, Juhász, Nagy ZS., Molnár, Hernádi. Liberó: Majoros. Csere: Hauer-Balázs, Gyetvai, Tóth F., Báder, Sráj, Majoros. Vezetőedző: Mákos Attila

HÉP-Röpke SE: Lehoczki, Nagy R., Horváth J., Barabás, Kiss L., Illés. Liberó: Szabó CS., Baranyi. Csere: Bondár, Nagy V., Sanchez. Vezetőedző: Erki Milán