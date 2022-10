Évek óta remek meccseket vív egymással a Borota és a Dusnok, minden bizonnyal az idén sem lesz ez másként. A vasárnap 14 óra 30 perccel kezdődő mérkőzés előtt rendhagyó módon nem arról kérdeztük meg a feleket, hogy meg akarják-e nyerni a mérkőzést, inkább azt kérdeztük meg a mindkét féltől, hogy hogyan jellemezné a másikat. A Borota részről Szűcs Zoltán, a labdarúgó szakosztály vezetője nyilatkozott, dusnoki oldalról pedig a góllövőlistát hét forduló után tíz találattal vezető támadó, Bolvári Zoltán.

– Számomra rendkívül szimpatikus csapat a Dusnok, évek óta izgalmas, nagy meccseket játszunk velük, de nem csak ezért, hanem mert tudom, hogy kiváló ott a szakmai munka és a közösségépítés – mutatta be az ellenfelet Szűcs Zoltán. – Véleményem szerint nagyon jól tették, hogy visszahozták a korábbi sikeredzőt, Sáfrán Ferencet. A csapat motorja már majd tíz éve a két Bolvári-testvér. Összeszokott a gárda, a játékosok ismerik egymás gondolatait is, ugyanakkor újabban elkezdtek fiatal játékosokat is beépíteni, ami egyrészt igen dicséretes szándék, ráadásul úgy tűnik, hogy sikerrel, zökkenők nélkül megy ez Dusnokon. A dusnoki célkitűzés, miszerint a dobogón szeretnének végezni, teljesen reális. Mi deklaráltan a bajnoki címért küzdünk, véleményem szerint ők lesznek a legnagyobb riválisaink az aranyéremért vívott küzdelemben.

– Remek csapat a Borota – kezdte egy sommás megállapítással Bolvári Zoltán, a dusnoki gólfelelős. – Rendkívül stabil a védelmük, és a biztos védekezésből képesek pillanatok alatt gyorsan és hatékonyan támadásba lendülni. Évek óta sok gólt rúgnak és keveset kapnak. Abba a vitába, hogy milyen hatással van a sok külföldi játékos a magyar megyei bajnokságra, most nem mennék bele – aki megnézi a keretünket, kitalálhatja, hogy eme vitában mi melyik oldalon állunk –, egy biztos: sok náluk a szerb játékos, ennek következtében kiváló a mentalitásuk, és küzdeni is nagyon tudnak, amikor kell. Különösen hazai pályán nagyon veszélyesek, a saját rövid pályájukhoz kiválóan alkalmazkodtak. Így aztán nehéz, küzdelmes meccsre számítunk. Ami a célkitűzésüket illeti, hogy bajnokságot akarnak nyerni, arra csak azt tudom mondani, hogy valóban ők a legesélyesebbek. De az a célunk, hogy megnehezítsük a dolgukat. Most vasárnap is, és a bajnokság végéig is.