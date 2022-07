A nyári felkészülés legnehezebb időszakán talán már túlesett a Kecskeméti TE, a bajnokság közeledtével már a finomhangoláson van a hangsúly. Bár a munka fárasztó, Tóth Barna már tavaly megszokta a szakmai stáb által elvárt tempót, így lélekben könnyebb volt felkészülnie a nyárra.

– Még fáradtnak érzem magam, hiszen nagyon sok munkát tettünk bele ebbe a felkészülésbe, hasonlóan egyébként, mint a tavalyiba – mondta Tóth Barna, a Kecskeméti TE csatára. – Nagy meglepetés nem érte azokat a játékosokat, akik már tavaly is itt voltak, így engem sem. Kemény felkészülés volt ez is, fizikálisan és mentálisan is kihívásokkal tele. Ugyanakkor jó érzés volt úgy dolgozni, hogy az embernek már egy plusz motiváció lebegett a szeme előtt azzal, hogy az elsőosztályra készül. Én úgy gondolom, hogy készen is állunk, és bízom benne, hogy szép eredményeket érhetünk el – tette hozzá a közel két méter magas támadó.

A nyáron Diósgyőrbe távozó Lukács Dániellel tavaly szenzációs párost alkotott Tóth Barna, előbbi 25 gólt és hat gólpasszt, utóbbi 10 gólt és 13 sikeres előkészítést jegyzett. A két gólvágónak a Honvéd utánpótlásában már volt közös előélete, így nem csoda, hogy jól működtek együtt, de Tóth szerint a montenegrói válogatott Uros Djuranovics, illetve a Fehérvárról érkező Szabó Levente is kitűnő „munkatárs”.

– Úgy gondolom, hogy mindkét nyáron érkező csatárunk jó szellemben dolgozik, emellett jó futballisták is. Velük nem problémás ilyen szempontból együtt dolgozni, viszont annál jobb. Kell azonban még sokat dolgoznunk, hogy szokjuk egymást, hiszen egyelőre a fizikális terhelésen volt a hangsúly, kevésbé volt lehetőség a finom együtt mozgásokra, illetve finomhangolás még nem teljes. Elkezdtük azonban már ezt is, és egyre inkább az látszik, hogy jól fogunk működni, meglesz az összhang. Lehet, hogy nem lesz olyan rögtön, mint „Lukival” az utolsó fordulóban, de jönni fog ez is – mondta Tóth Barna.

Tóth Barna a csapat sikerességében gondolkodik, de természetesen nagyon várja, hogy megszerezze első NB I-es gólját.

– Nálunk a legfontosabb mindig az, hogy a csapat eredményes legyen, ez a filozófiánk. Szeretnék ehhez gólokkal és gólpasszokkal hozzátenni persze, személy szerint az első NB I.-es gólokat nagyon várom. Utána szeretnék lépcsőről lépcsőre előre lépni majd ezen a téren is – mondta Tóth.

A Kecskeméti TE július 30-án a Vasas ellen kezdik hazai pályán a szezont.

– Örülünk, hogy hazai pályán kezdhetünk, nagyon számítunk a szurkolóinkra is, hiszen nagyszerű közönség van Kecskeméten. Itt már nem kell plusz motiváció ezen a szinten, de az mégis nagyon sokat jelent a csapatnak, hogy a vezetőség mindent megtett azért, hogy a Széktói Stadionban játszhassunk ebben a szezonban is, mert így lesz ez a szezon igazi élmény mindenkinek. Nem bánom, hogy a Vasassal kezdünk, hiszen őket ismerjük talán a legjobban, az előző szezonban is két szoros meccset játszottunk. Remélem, hogy harmadik nekifutásra most le is tudjuk győzni őket majd – mondta Tóth.