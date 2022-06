Hatvankét egyesület ötszázhuszonnégy versenyzője állt rajthoz a négynapos viadalon, amelyen hat kecskeméti versenyző is elindult, ketten ifjúságiak, ketten viszont serdülőként próbáltak szerencsét az eggyel magasabb korosztályú versenyzők között. A rendezvényen külföldi indulók is rajthoz álltak, de a pontversenyben természetesen csak a hazai egyesületek eredményeit vették számításba a szervezők.

A hírös városi versenyzők összesen hét B döntőben teljesítettek kiválóan, két alkalommal pedig pontot is sikerült szerezniük. A felkészítő edzőik, Nagy Zoltán és Bács Ferenc számára külön örömöt jelentett az, hogy Mozsárik Levente, Szilvási-Hazag Aliz és Czeglédi Diána is még csak a serdülőkorosztályhoz tartozóként álltak helyt az ifjúságiak mezőnyében. Számukra az év fő versenye az augusztusi országos serdülőbajnokság lesz, azonban a jövőre nézve mindenképpen biztató, hogy ifjúsági korosztályban is nagyszerűen megállják a helyüket.

Pontszerző helyen végzett a viadalon a hírös városiak közül 50 méteres férfi gyorson a 8. helyével Mozsárik Levente, a 200 méteres női mellúszásban pedig szintén a 8. helyezésével Szilvási-Hazag Aliz. A B döntőben Czeglédi Diána 200 méter női vegyesen a 7., 100 méter női háton a 4., 200 méter női háton a 2. helyen ért be. Márhoffer Soma 50 méter férfi gyorson a 4., Mozsárik Levente pedig 50 méter férfi pillangón a 3. helyet szerezte meg.