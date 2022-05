Meccsre ugyanis a fekvőgipsz miatt értelemszerűen nem járhatott, bármennyire szeretett volna. – Ez is nagy szívfájdalmam most, hogy csak lélekben tudtam ott lenni a feljutásért harcoló KTE és a bajnoki címért harcoló Félegyháza meccsein. De ez most már pénteken talán megváltozik. Türelmetlen ugyanakkor nem vagyok, hiszen tisztában vagyok azzal, hogy a gyógyulásom egyik kulcsa a türelem. Prognózisba nehéz bocsátkozni, de fél év kihagyás biztosan vár rám.

Ugyanakkor észszerű célkitűzések beiktatásával igyekszem szakaszolni a felgyógyu­lásom folyamatát.

Az első célom az, hogy először a normális kerékvágásba, tehát a civil életbe tudjak száz százalékig visszatérni, a sport, a foci majd csak azután jön.

Ebben, hogy türelmes legyen, óriási segítséget és lelki támaszt jelent, hogy nagyon sokan keresték, keresik ma is és biztosítják a támogatásukról. – Rendszeresen keresnek, elsősorban a családtagok, barátok, de nagyon sok ismerős is, rengetegen a foci világából, és nagyon sokat segít, hogy ilyen sokan gondolnak rám, édesanyám segítsége pedig felbecsülhetetlen.

Arra a kérdésre, hogy ilyen esetben, egy súlyos sérülés után vajon haragszik-e a játékos arra, aki okozta, elmondta, hogy nem. – A sok barát, ismerős mellett Kerekes Márk, az Akasztó játékosa is megkeresett, elbeszélgettünk, és biztosítottam, hogy nem haragszom rá. Voltam én profi labdarúgó is, tudom, hogy az ilyesmi velejár a labdarúgással.

És tudom, hogy nem akart sérülést okozni, ugyanakkor mi, a Kiskunfélegyháza rendre tapasztaljuk, hogy az ellenfeleink – tehát nem csak az Akasztó – túlfűtött hangulatban lépnek pályára ellenünk.

Ez a pályán mindig érezhető. Ez talán közrejátszhatott abban, hogy így pórul jártam.

Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi csapata mennyiben tudná egy aranyéremmel feldobni, elmondta: természetesen nagy örömöt okoz majd neki, ha sikerül megnyerni a bajnokságot, de a csapata már az egész évi teljesítményével is feldobta, akármi is legyen a vége. – Nagyon összeállt a csapat az idei évre, igazi közösséget alkot. Ez az egyik nagy erénye a Kiskunfélegyházának, amellett, hogy a srácok jól tudnak futballozni. Úgyhogy remélem, sikerül eljutnom a hétvégi mérkőzésre, Hartára, és bajnoki címet ünnepelni, mint ahogy azt is, hogy láthatom még az édesapám csapatát, a KTE-t is kivívni az első osztályú tagságot.