A második játékrész aztán kecskeméti szempontból a lehető legrosszabbul kezdődött. Első ízben alakult ki igazi ziccer, mindjárt gól is született belőle. Rutai fordult le a hatoson a védőjéről, és balról a bal alsó sarokba durrantott, 0–1. Próbálta összekapni magát a hazai gárda, a fejekben ugyanakkor bizonyára ott motoszkált, hogy most már két gólt biztosan kell rúgni huszonkét, teljesen kiegyenlített küzdelemmel eltelt perc után. Négy minutummal a vezető gól után aztán De Oliveira indult meg középen, kitette jobbra a labdát, onnan visszakapta, ezzel a rosálással a védőket sikeresen összezavarta, majd balra passzolt a kapufa felé robogó Bencsik Ádám felé, akinek három méterről már nem volt nehéz dolga, 0–2. A 30. percben aztán eldőlt a továbbjutás sorsa. De Oliveira ebben is főszerepet vállalt, a hatoson kivezette balra a labdát, és kapura pörgette.

Rigó ezt még menteni tudta, Tatai azonban közelről beröptézte a játékszert, 0–3.

Hazai időkérés következett, azt követően senki nem lepődött meg azon, hogy a ScoreGoal öt a négy elleni játékkal kísérletezett, Bencsik volt a vészkapus. Viszonylag hamar ráfizetett a hazai gárda a kísérletre, a 33. percben Tatai ismételhetett, a saját hatosáról berúgva csapata negyedik gólját, 0–4. Egy percre rá Pál Patrik használt ki egy újabb öt a négy elleni szituációt, ő is a saját hatosáról lőtte ki a kecskeméti kapu jobb alsó sarkát, 0–5. A 35. percben a vendégek már az idővel is elkezdtek játszani, minél tovább igyekeztek játékban tartani a labdát. Az utolsó két percre érdekes módon a veszprémiek is vészkapussal játszottak, de náluk alighanem arra ment ki a játék, hogy létszámfölényes helyzettel tartsák meg a labdát a meccs végéig.

Fotó: Réti Attila

Ez azért nem sikerült, hiszen elveszítették a labdát, viszont De Oliveira a 39. rúgott még egy fölső lécet, néhány másodperc múlva pedig Rutai passzát követően Tatai lőtte be saját maga harmadik, a Veszprém hatodik gólját, az eredményt 0–6-ra alakítva, a hazai szurkolók hangulatát pedig ha nem is sötétre, de mindenesetre csöndesre. Végül 10–3-as összesítéssel jutott a május 7-8-án Kecskeméten esedékes férfi futsal Magyar Kupa négyes döntőjébe a Veszprém.

Darko Ristic: – Meggyőződésem, hogy az odavágón, amikor 3–0-ás vezetésnél sikerült a Veszprémnek 4–3-ra fordítania, akkor a csapatunk önbizalma egy kissé megrendült. Ennek ellenére rengeteget dolgoztunk annak érdekében, hogy ma sikeresek lehessünk.

Az első félidőben jól játszottunk, akkor lehetőségeink is voltak, egy az egyben helyzeteink is, de egyet sem sikerült értékesíteni.

Amikor aztán a második félidő elején betalált a Veszprém, ideges lett a csapat, a sürgős gólkényszer majdhogynem görcsössé, de mindenképpen idegessé tette a társaságot. Ezt az elbizonytalanodást a rutinos vendégcsapat kihasználta, és magabiztosan döntötte el a maga javára a találkozót. Gratulálok a Veszprémnek, és sok sikert kívánok nekik a négyes döntőben.

Fotó: Réti Attila

ScoreGoal Kecskemét Futsal–Veszprém Futsal 0–6 (0–0)

Kecskemét, vezette: Tamási Patrik, Czene-Joó Ádám.

ScoreGoal: Rigó – Biró, Bencsik, Hadnagy, Mánya. Csere: Mészáros – Klacsák, Kajtár, Öreglaki, Boznánszky, Sallai, Kovács Á., Kulcsár. Játékos-edző: Darko Ristic, Mánya Szabolcs.

Veszprém: Spandler – Tatai, Fridrich, Pál, Rutai. Csere: Matyi – Koncsol, De Oliveira, Dorogi, Dos Santos, Bencsik Á., Molnár, Kiss. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Gól: Rutai a 22., Tatai a 30., 33., 39., Bencsik Á. A 26., Pál a 34. percben.

Sárga lap: Biró a 30. percben.