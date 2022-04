Kiskunfélegyháza–Tiszakécske II. 3–0 (3–0)

Kiskunfélegyháza, 100 néző, vezette: Borbás Bottyán Aurél (Kis Máté, Minda Gábor)

Kiskunfélegyháza: Oroszi T. – Ludas (Szabó D. 67.), Magony, Valkai, Erős (Nagy V. 78.), Oroszi D., Urbán, Kanyó, Nemesvári, Bálint (Tóth I. 83.), Csurka (Nagy D. 75.). Edző: Némedi Norbert

Tiszakécske II: Baráth – Benkó (László Zs. 85.), Lovas A. Oberna, Káli, Gréczi, Tóth-Molnár (Szabó D. 46.), Hoffmann, Vólent, Lovas Zs., Szabó Á. (Tóth K. 46.). Edző: Bagi Gábor

Gól: Kanyó 35., Oroszi D. 43., Erős 44.

Sárga lap: Oroszi T. 5., Kanyó 49., Ludasi 55., Oroszi D. 63., Urbán 65., ill. Hoffmann 30., Káli 77.

Némedi Norbert: – Az egész kilencven perc alatt, megyei első osztályú színvonal feletti volt a mérkőzésen. Mindkét csapat magasabb szinten játszott a mai meccsen. Az eredménytől függetlenül azt gondolom, hogy a Tiszakécske is igazolta tavaszi jó formáját, mert elől nagyon veszélyesek voltak, adódtak lehetőségeik is, mert támadó szellemben léptek fel ellenünk. Szerencsére ezeket a támadásokat sikerült megakadályozni és voltak területeink, amit jól meg tudtunk játszani. Ennek köszönhető az, hogy most eredményesebbek voltunk, mint ők. Ha ezt a meccset háromszor lejátszuk, akkor három különböző eredmény született volna. Sok sikert kívánok nekik a tavasszal, a csapatomnak pedig gratulálok.

Bagi Gábor: – Amit kitaláltunk erre a mérkőzésre, az majdnem bejött. Az első harminc percben nekünk voltak lehetőségeink. Kicsit megpróbáltunk mást játszani, mint eddig, támadólag álltunk hozzá a meccshez, mivel nem volt veszíteni valónk. Sajnos az első félidő végén volt egy tíz perces rövidzárlat, aminek köszönhetően, érthetetlen módon kaptunk három gólt. A második félidő élvezetes mezőnyjátékot hozott, igazából a kapuk nem forogtak veszélyben. A szerencse hiányzott nekünk ezen a találkozón, mert ha velünk van, akkor izgalmasabb lett volna a találkozó. Nagyon jó mérkőzést láttunk, ahol a bajnokságot vezető csapat legyőzte a negyedik helyen állót. Reményeim szerint a bajnokság végén a dobogón végzünk.

Harta SE–Faddikorr Kiskunhalasi FC 4-0 (2-0)

Harta, 100 néző, vezette: Baranyai Dávid Mihály (Rosta Kevin, Balogh Bence)

Harta SE: Hauschen – Pintér, Hamar, Fekete Tamás, Follárdt (Szpirulisz 22.), Csehi (Gillich 70.), Mihai-Sebastian, Pinczési, Tóth Barna, Nasz, Erdei. Játékos-edző: Csehi Tamás

Faddikorr Kiskunhalasi FC: Faddi – Mucsi, Túri, Lengyel Gergő, Döbrentei, Milteic, Rácz István, Agócs, Dordevic, Hajrulovic, Angeli. Edző: Kocsis Gábor

Gól: Follárdt a 20., Fekete Tamás a 39., Erdei a 65., Tóth Barna a 85. percben.

Csehi Tamás: – Gratulálok a csapatomnak a mai győzelemhez. Egész héten ezért dolgoztunk, hogy ma győzni tudjunk. A játék ma nem sem volt sajnos az igazi, de a lényeg a három pont. A mai diadal kicsi vigaszt nyújt a múlt heti, Kecskeméten elszenvedett vereségünkre.

Kocsis Gábor: – Sajnos hétről hétre létszámproblémával küzdünk. A mai napon is több olyan játékosom volt, aki nem állt a rendelkezésemre és standard emberként számolnék vele. A meccs előtt azt beszéltük, hogy próbáljunk meg jól, kulturáltan futballozni és helyt állni. Valamennyire sikerült, de építkeznünk és dolgoznunk kell tovább.

Lajosmizsei VLC–Jánoshalmi LC 2–2 (1–0)

Lajosmizse, 100 néző, vezette: Hagymási Attila (Lichtenberger István, Tóth István)

Lajosmizse: Házi – Fekete A., Orlov, Palotai, Halasi, Kiss L., Ulicska (Menich 75.), Rapi Bán, Faragó, Kovács J. Edző: Árva Zsolt

Jánoshalma: Lengyel – Safranj, Fenyvesi, Jeszenszky (Veric 77.), Cvetkovic, Stojanovic M., Jesic, Sőregi, Popovic, Szabó Sz., Ivanisevic. Edző: Florin Nenad

Gól: Fekete 33., Halasi 57., ill. Stojanovic 64., Cvetkovic 85.

Sárga lap: Orlov 14., Kovács 44., Fekete 63., Rapi 77., ill. Fenyvesi 26.

Kiállítva: Bán 84.

Árva Zsolt: – Az elmúlt hetekben nyújtott teljesítményünk, illetve a sok hiányzó miatt, ilyen eredménnyel a mérkőzés előtt maximálisan elégedettek lettünk volna. Két sárga lap után a kiállítás, fordulópontja volt a mérkőzésnek, így nem tudtuk itthon tartani a három pontot. Amit kértünk a srácoktól Borsos Csabával, azt teljes egészében megvalósították, és működött is a dolog. Az utolsó 15 percben jelentős nyomás alá helyezett bennünket a Jánoshalma, így egy pontot el tudtak tőlünk rabolni.

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Nagy gratuláció illeti a csapatunkat, mert ilyen összeállításban nem játszottunk még és csak egy cserénk volt. Különböző tényezők játszottak közre ennek az eredmények az elérésében. A második félidőben óriási mezőnyfölényben játszottunk, és egy nagyon gyenge Lajosmizse ellen értük el ezt az eredményt. Két eladott labdából kaptuk a két gólt, ezenkívül kapura lövésük, gyakorlatilag nem is volt, a mi hibáinkból szerezték a gólokat. Egy szabályos gólunkat viszont nem adták meg. A mai napon nem volt toppon a játékvezetés, ami befolyásolta a végeredményt. Meg kellett volna nyernünk ezt a találkozót, de még egyszer mondom, hogy le a kalappal a játékosok előtt. Megyünk tovább, várjuk a Kiskunfélegyházát a következő fordulóban.

Akasztó FC–Bácsalmási PVSE 2–1 (2–1)

Akasztó, 200 néző, vezette: Kaszala Mihály (Csorba Gábor, Nagy Attila László)

Akasztó: Németh Zs. – Kapus, Kerekes, Szabó N. (Lázár 73.), Bajusz (Palotay 84.), Németh T., Vincze, Palla, Bányai, Dobosi. Edző: Szrenkó István.

Bácsalmási PVSE: Koncsok – Harnos, Miles, Szádeczky Z., Csanádi, Nincsevics( Cs. Tóth 67.), Szűcs, Crkvenjakov, Balázs, Nagy, Barth (Horváth 46.). Edző: Teslic Igor.

Gól: Palla a 8., Bányai a 26., illetve Nincsevics az 5. percben.

Sárga lap: Németh T. 55., Palla 69., Bajusz 83. ill. Barth 25., Miles 83. perc.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Egész héten készültünk a mérkőzésre, mert tudtuk, hogy Bácsalmás egy jó csapat. Sajnos, egy két játékosunk pénteken edzésen lesérült. A fiatalok, akik helyettük beálltak, nagyon küzdöttek, összességében a csapatot lehet dicsérni. Ránk ijesztett a Bácsalmás az első percekben, mert megszerezték a vezetést, de utána a csapat helyre állt és megszereztük a vezetést. A csapatot tudom dicsérni, mert egymásért küzdöttek.

Teslic Igor: – Gratulálok az Akasztónak, hogy ilyen focival az ötödik helyen tudnak lenni, ez egy hatalmas eredmény. Ez szerintem anti-futball volt, mi meg asszisztáltunk hozzá. Ívelgették, püfölgették a labdát amerre láttak.