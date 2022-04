– Nagyon csalódottak voltunk a mérkőzés után, mert győzelem esetén lezárhattuk volna a bennmaradás kérdését. Így az utolsó öt mérkőzés nagyon nehéz lesz, mert szoros a tabella hátsó fele – mondta Balázs Benjámin, a Tisza­kécskei LC rutinos játékosa. – Azt hiszem, hogy kicsit kényelmes volt a csapat, hiányoztak a sprintek és a beindulások. Igazi nagy helyzetet az első félidőben nem is tudtunk kialakítani, egyedül Simon Márknak volt egy átlövése, amiből szöglet lett. A második félidőben volt egy kisebb kihagyásunk, ami után vezetést szerzett a Csákvár, majd egy kétes büntető után növelni tudták az előnyüket. Ezt a mérkőzést el kell felejtenünk, és most már csak a Vasas elleni találkozóra kell koncentrálnunk.

A Tiszakécske nagy meglepetésre verte meg ősszel a Vasast, így azon kevesek közé tartoznak a Tisza-partiak, akik ismerik már az éllovas legyőzésének receptjét.

Jó tapasztalat lehet a DVTK elleni idegenbeli meccs is, melyen a közelmúltban 0–0-s döntetlent ért el az együttes.

– Az ősszel sikerült nyernünk a Vasas ellen, de ettől függetlenül nem volt könnyű meccs. Most is nagyon nehéz mérkőzésre számítok, szerintem a másodosztály legjobb csapata a Vasas. Mivel idegenben játszunk, megpróbálunk stabilak lenni, mint amilyenek voltunk a Diósgyőr ellen, és természetesen nem tettünk le arról sem, hogy pontot, pontokat szerezzünk – tette hozzá a tiszakécskei védő, aki jól ismeri az első osztályú légkört is, mert már több alkalommal játszott az NB I.-ben.

Visinka Ede, a Tiszakécske vezetőedzője szerint a legfontosabb az, hogy minél jobban megszervezzék a védekezésüket, csak így lehet bármire is esélyük a fővárosban.

– Az nem vitás, hogy csalódottak voltunk a vasárnapi vereségünk után, de szerintem nem játszottunk annyira rosszul – vélekedett Visinka Ede. – Próbálkoztunk, mentünk előre, de a Csákvár talált két gólt és nyert. A következő ellenfelünk a Vasas, ez egy nagy kihívás számunkra, mert egy jó ellenfél ellen fogunk játszani. Toronymagasan vezetik a bajnokságot, ellenük pluszmotiváció nem kell senkinek sem. Megpróbáljuk jól megszervezni a védelmünket, és a lehetőségeink szerint kontratámadásokat vezetni.

Akkor már elégedett lennék a játékunkkal, ha nem pont nélkül távoznánk a fővárosból.

Mivel nagyon szoros a középmezőny, nekünk gyűjtögetni kell a pontokat. A tavaszi sorozatunk eddig nagyon jó volt, éppen ezért bízom abban, hogy meg lesz a bennmaradásunk. Nyolc veretlen meccs után csúszott be egy vereség, azt gondolom, hogy egy csapat életében ez benne van. Biztos vagyok abban, hogy sokan elfogadnák az eddigi tavaszi teljesítményünket. A fiúk bíznak egymásban, mi is bízunk bennük, ami nagyon fontos. A hátralévő mérkőzéseken is mindent megteszünk annak érdekében, hogy jól szerepeljünk – tette hozzá a vezetőedző.

A találkozó vasárnap 17 órakor kezdődik az Ilovszky Rudolf Stadionban.