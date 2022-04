A másik ágon „söprésre” került sor, a DEAC 3–0-s összesítéssel lépett túl a Kistexten, így amennyiben a Kecskeméti RC továbbjut, úgy a debreceniek ellen folytathatják a helyosztókat. Nagy József elsősorban lelkesebb játékot vár.

– Remélem, sokkal lelkesebbek leszünk, mint az utolsó meccsen, mert az katasztrófa volt – mondta Nagy József, a KRC vezetőedzője. – A szerdai edzésen jól mozogtak a srácok, kicsit több pihenőnk is volt ezúttal. Blokkban kell nagyon sokat fejlődnünk a negyedik mérkőzésen, mert az nagyon nem működött.

Eddig és ezután is igyekszünk minél több lehetőséget adni a fiataloknak, de benne van, hogy ezzel nem mindig élnek.

Az utolsó mérkőzésen Török Somával kezdtünk például, aki egy nagyon tehetséges feladó, meg is állta a helyét. Rájuk kell építeni a jövőt. Tudjuk, hogy a DEAC lehet az ellenfelünk, ha sikerrel járunk, picit már rájuk is igyekeztünk készülni, tisztában vagyunk az erősségeikkel, könnyen léptek túl a Kistexten is – tette hozzá a Kecskeméti RC vezető­edzője.