A mérkőzés előtt a kecskeméti csapat Wittmann Krisztián csapatkapitány révén Szemereyné Pataki Klaudiának, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármesterének adott át egy bronzérmet, melyet a Magyar Kupában szerzett az együttes. A város első embere viszont úgy döntött, hogy azoknak adja át ezt a szépen csillogó medált, akik hétről hétre ott vannak a lelátón: a drukkereknek.

Útjára indult ezután a labda, Klobucar bátor betörésével ragadta magához a kezdeményezést a Kecskemét, majd hasonlóan járt el Drenovac a túloldalon (2-2). Dramicanin a támadóidő lejárta előtt engedte el a dobást a sarokból, és nem is hibázott (5-2). Drenovac a vonalról kétszer volt pontos, sőt egy gyors támadás végén ziccert értékesített (5-6). Pollard kettese után Aska termelte be a gyűrű alól, erre Dramicanin reagált (9-8). Sikertelen DEAC tripla kísérleteket követően Pollard kígyózott be, majd Klobucar kettő plusz egyes akciójával 14-10-re változott az állás. Nem sokkal később ő szerzett labdát, s indította Pollardot, aki bedobta a ziccert, és faultoltak is ellene (17-10). Időt kértek a vendégek, ám mindhiába, Wittmann is elsüllyesztett egy trojkát (20-10).

Próbálkoztak a vendégek közelebb kerülni, Klobucar viszont másképp gondolta, és a negyed végét jelző dudaszó pillanatában még bedobott egy hármast (28-18).

Két perc alatt öt pontra zárkóztak a debreceniek, majd egy eladott labda után is betaláltak, így 30-27-nél Forray Gábornak időt kellett kérnie.

Hagins hármasával elolvadt a tízpontos KTE-fór, sőt egy Neuwirth triplával már a DEAC vezetett (30-33). Tartotta pár pontos vezetését a vendég gárda, kettő perccel a félidő előtt azonban Pollard rázta meg magát, és egyenlített (38-38). Thames két büntetőjére Klobucar távolról válaszolt, majd Pollard hármasa zárta a játékrészt (44-42).

Nehezen születtek meg a harmadik negyed első pontjai, végül Aska büntetőkből egalizált (44-44). Milutinovic csont nélküli triplája jókor érkezett, őt pedig Pollard követte ziccerből (49-44). Egy szép csellel etette meg a védőket Milutinovic, majd elegánsan tette fel (51-44). Aska kettő plusz egyes akcióval hozta közelebb a DEAC-ot, utána Hagins engedett el távolról egy dobást (51-50). Aska állhatott a vonalra, ám előtte még Forray Gábor rendelte magához fiait (51-51). Wittmann tört be bátran, a kétpontosára Hagins egyesekkel válaszolt (53-53). A KTE csapatkapitánya megmutatta ezután, hogy a hármas is jól megy neki (56-53). Gyors támadás végén Drenovac volt eredményes, ám amint felállt a debreceni védelem, már csak azt látták, hogy Wittmann triplája beakad (59-55). DEAC időkérést követően Dramicanin került helyzetbe, és gyengéden helyezte helyére a labdát (66-57). A felvonás hajrájában is jobban koncentrált a KTE, 73-60-nal jöhetett a zárás.