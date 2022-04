Kalocsai FC–Kecskeméti LC 3–1 (2–1)

Kalocsa, 120 néző, vezette: Ézsiás Gábor (Krepsz László, Herceg Tamás)

Kalocsa: Varga S. – Rideg, Knap, Matos (Szabó V. 87.), Dostyicza (Tamás 68.), Szávuj (Mátyás 88.), Farkas, Kerekes, (Rakiás 6.), Tóth L., Romsics, Rábóczki. Játékos-edző: Kohány Balázs.

Kecskeméti LC: Kormos – Csordás, S.Juhász, Szűcs, Fekete (Zsoldos 46.), Ónodi (Gaál 68.), Kőrös, Kovács D. (Kanizsai 88.), Bozsik, Bessenyei, Major (Terbe 85.). Edző: Nagy Lajos.

Gól: Szűcs (öngól) 13., Szávuj 37., Tóth L. 89., illetve Bessenyei 4. perc.

Sárga lap: Rakiás 62., Tóth L. 67., Kohány 72., Matos 75., Taműs 77., illetve Kovács D. 34., Csordás 77.

Kohány Balázs: – Alaposan megdolgoztunk ezért a győzelemért. Rosszul kezdtük a bajnokságot, nagyon hosszú ideig nagyon sok volt a hiányzónk, az utóbbi hetekben azért már látszott, hogy kezdünk kiegyenesedni. Az ezt megelőző hét már kimondottan pozitív volt a kupatovábbjutással és a Bácsalmáson elért döntetlennel. Ennek ellenére ma meglehetősen gyengén kezdtük a meccset, a Kecskemét viszont nagyszerűen, ám a csapat erejét mutatja, hogy hátrányból is képes volt felállni, és sikerült megfordítanunk az állást. Azt gondolom, hogy megérdemelten tartottuk kitthon a három pontot, mert végig közelebb álltunk a győzelemhez.

Nagy Lajos: – Sajnos ma meglehetősen gyenge napot fogtunk ki. Nem úgy védekeztünk, ahogy szoktunk, túl sok teret engedtünk az ellenfélnek, ráadásul mind a három kapott gólt a részünkről óriási egyéni hiba előzte meg. Egyszóval nem játszott jól ma a csapatom, tompábbak voltunk a kelleténél. A végeredménnyel kapcsolatban azt viszont muszáj megállapítanom, hogy a játékvezető a mai napon nagyon gyenge formát fogott ki, és én úgy érzem, hogy a mai, felettébb gyenge teljesítményével döntően befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét.

Harta SE–Tiszakécskei LC II. 1-1 (1-0)

Harta, 100 néző, vezette: Sebestyén László (Berger Tibor, Apró Ferenc)

Harta SE: Hauschen – Makó, Pintér, Hamar (Szpriulisz 87.), Fekete T., Grecu, Pinczési, Tóth B. (Csehi 56.), Nasz, Erdei (Follárdt 79.), Varga M. Játékos-edző: Csehi Tamás

Tiszakécskei LC II.: Czakó – Benkó, Horváth Adrián (Szabó Á. 60.), Lovas A. (Klemenc 79.), Oberna, Káli (Szabó Dávid 56.), István, Gréczi, Tóth Kristóf, Vólent, Lovas Zs. Edző: Bagi Gábor

Gól: Erdei a 19., illetve Benkó a 64. percben.

Sárga lap: Fekete Tamás 50., illetve Oberna 27., István 74. perc.

Csehi Tamás: – Jó mérkőzést játszottunk ma, szerintem nem is megyei első osztályú párharcot láthattak a szurkolók. Mind a két csapat győzelemre játszott. Picit van hiányérzetem, mert a végén megnyerhettük volna a meccset, de nem marasztalhatom a fiúkat, ugyanis remek teljesítményt nyújtottak. Bízom benne, hogy a következő hétre is át tudjuk menteni ezt a formát és a Jánoshalma ellen is tudunk meglepetést okozni. További sok sikert a Tiszakécskének, mert jó csapatnak tartom őket.

Bagi Gábor: – Egy egész jó mérkőzést láthattak a kilátogató nézők. Egy védelmi hibából a hazai csapat előnybe tudott kerülni. A második félidőben inkább a mi akaratunk érvényesült. Többet tettünk a győzelemért, többet volt nálunk a labda, de nem tudtunk nagy lehetőségeket kialakítani. Sok sikert kívánok a Hartának.

Lajosmizsei VLC–Bácsalmási PVSE 2–1 (0–1)

Lajosmizse, 90 néző, vezette: Bálint Dániel (Vida Sándor, Juhász Szabolcs Olivér)

Lajosmizse: Házi – Fekete A., Sinka, Palotai, Borsos (Bán 65.), Tarnoczki (Dóka 89.), Kiss L., Faragó (Rigó 90.), Rapi, Kovács J., Ulicska (Menich 60.). Játékos-edző: Árva Zsolt.

Bácsalmás: Koncsok – Harnos, Horváth D., (Cs. Tóth 65.), Miles, Szádeczy, Csanádi, Szűcs (Szabó A. 89.), Crkvenjakov, Balázs, Zsoldos, Nagy Z. Vezetőedző: Teslic Igor

Gól: Faragó az 52., Menich a 61. illetve Harnos a 45. percben.

Sárga lap: Fekete A. 30., Boros 44., Ulicska 52. ill. Horváth 56., Csanádi 83. perc.

Árva Zsolt: – A játékosok megvalósították azt, amit a mérkőzés előtt megbeszéltünk, egyetlen hibánkból azonban a Bácsalmás vezetést szerzett. A játék képében nem volt benne, hogy ponttal vagy pontokkal távozzon az ellenfelünk, és a második félidőben felül tudtunk kerekedni önmagunkon is, és így nyerni tudtunk. Nagyon kellett ez a győzelem a tabellán elfoglalt helyünk, az önbizalmunk és a szurkolóink miatt is, akiknek hálásak vagyunk azért, hogy ilyen borzalmas időben is kijöttek.

Teslic Igor: – Az első félidő végén megszereztük a vezetést, de a második félidőre sajnos mintha kicserélték volna a csapatot. A Lajosmizsének volt egy nagyon jó tizenöt perce, abban az időszakban két gólt szereztek, és utána mi már hiába tettünk meg mindent, nem tudtunk egyenlíteni. Gratulálok a Lajosmizsének, ezúttal jobban akarták a sikert, megérdemelten nyertek.