A mérkőzés rögtön vendég mezőnyfölénnyel kezdődött, de a hazaiak inkább visszazártak térfelükre, így ez sokáig meddőnek bizonyult. Az első lehetőségre 12 percet kellett várni, ekkor vendég szögletet Paudits csúsztatott a kapu fölé. A 20. percben a hazaiak is egy figurával próbálkoztak – jellemzően a pontrúgásokban és a nagy bedobásokban bíztak egyébként is – azonban Adorján egy átvétel után fölé lőtt 20 méterről. Jobbára mezőnyharcot hozott továbbra is a meccs, mígnem a 33. percben Nagy beadását Paudits fejelte Lukácsnak, aki egy kis állítgatás után a léc alá lőtt néhány méterről (0-1). A félidőt Adorján fejese zárta le, de ezt Kersák simán fogta.

A második félidő Filkor lehetőségével indult, de az utolsó pillanatban szerelni tudták nagy helyzetben.

Nagyon sokat számított ez, mert két perccel később jött a második KTE gól: Nagy tekert középre egy szabadrúgást, ami lecsorgott, erre Vágó csapott le és közelről a léc alá lőtt (0-2). Nem sokkal később szépített a Budafok, egy kontrát tudtak szinte egyérintőkkel végig vinni, melynek végén Zuigéber talált be (1-2). A folytatásban kiegyenlített lett a mérkőzés, mezőnyben zajlott a játék, majd a 72. percben egy újabb kecskeméti pontrúgásból született gól, megint Nagy tekert középre, Tóth Barna csúsztatta meg a labdát, majd a hosszú Szabó lőtte közelről a hálóba a labdát (1-3). A hajrában a Budafok kitámadott, így nagy területek nyíltak a kontrákra, Lukács két alkalommal is ziccerbe került, de ezek már kimaradtak, így az eredmény nem változott.

Budafoki MTE – KTE HUFBAU 1-3 (0-1)

Budafok 150 néző. V: Rúsz Márton (Márkus Tamás, Becséri Gergely)

BMTE: Oroszi – Farkas B. (Zuigéber 58.), Margitics, Jagodics, Fótyik, Kotula – Filkor (Györgyi 58.), Csonka, Adorján – Kovács D., Kulcsár K. (Szabó L. 58.). Vezetőedző: Csizmadia Csaba

KTE: Kersák – Buna (Katona 72.), Szabó A., Rjasko, Szalai, Grünvald – Nagy K. (Győri Á. 91.), Vágó, Szuhodovszki (Tóth D. 72.) – Lukács D. (Szökrönyös 91.), Paudits (Tóth B. 64.). Vezetőedző: Szab István

Gól: Zuigéber (62.) ill. Lukács D. (33.), Vágó (53.), Szabó A. (72.)

Szabó István, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Kevés időnk volt, de megfelelően fel tudtunk készülni a Budafokra. Számítottunk rá, hogy hozzánk hasonló játékrendszert választanak majd, ebben volt talán a különbség is ma. Tőlünk ez nem volt idegen, hiszen végig ezt játszottuk a bajnokságban, ők azonban még többet belehibáztak, amit mi ki tudtunk használni. Vezetésünk birtokában feküdt nekünk a játék, kontrolláltuk a mérkőzést, ellentámadásainkból akár újabb gólokat szerezhettünk volna. Így sem volt egyszerű meccs, kemény ellenféllel találkoztunk, de ma megérdemelten nyertünk.