– Édesapjával bemutattak bennünket, a barátság szinte azonnal kialakult, ő pedig megkért, hogy ha módomban áll – lévén hogy egy szerb barátommal közösen játékosok menedzselésével is foglalkozom – egyengessem a fia útját minél magasabb szintre – tekintett vissza az idén huszonöt éves kapus érkezésére Virág Tibor, a Kaskantyú elnöke.

Tavaly ilyenkor, a téli felkészülési időszak végén a kapus csapat nélkül maradt, és kapóra jött neki, hogy Virág Tibor a saját csapatába igazolta le. A kiváló képességeire azonban nagyon hamar felfigyeltek a megyei első osztályban szereplő Kiskőrösi LC-nél is, így nem csoda, ha őszi idényben már őket erősítette. Paunovic Marko azonban most elbúcsúzik, ugyanis szerződést kapott a finn másodosztályú AC Kajaani együttesétől. A fiatal játékos kapva kapott az alkalmon, hétfőn már utazik is Finnországba.