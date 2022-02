Szabó István, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Azt biztosan állíthatom, hogy megfelelő ellenfelei voltunk a nagy nevű Honvédnak. Klasszis játékosokból állnak, akik egy-egy meccset el tudnak dönteni, még ha hosszabb távon a csapat is nyeri a bajnokságot. Labdavesztéseink után nagyszerűen mentek át támadásba, de összességében hiányérzetem is lehet. A második félidő elején vezettünk, jól játszottunk, az elsőben is voltak lehetőségek mindkét oldalon. Mi munkabírással, akarattal, szenvedéllyel próbáltunk kompenzálni, ami sikerült is. A rendes játékidőben minimum a döntetlen benne lett volna a meccsben, ezt sajnálom. Nem tudom, hogy a két véleményes szituáció hogy nézett ki, de nem is szeretnék ezzel foglalkozni. Az sokkal fontosabb, hogy jó a csapat játéka, szenvedélyesek vagyunk, sokat dolgozunk és igazi csapatként funkcionálunk.