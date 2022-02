Napsütés, egyúttal kellemetlen szél fogadta a két csapatot és a szurkolókat, de az már a kezdés előtt örömre adott okot, hogy játékosokban egyik oldalon sem volt hiány, mind a két gárda megfelelő létszámmal melegített, a kezdőrúgás idejére nem ürültek ki a kispadok. Nagy lendülettel kezdett a hazai gárda, és hamar meg is szerezte a vezetést. Bagó Dénes szögletét követően Balla Krisztián emelte a kapu elé a labdát, Nyerges Gergő kapura fejelt, a labda a felső lécről a gólvonalra levágódott, majd onnan ki, Nyerges azonban ismételhetett, és lábbal már a kapu jobb oldalába küldte a játlékszert, 1–0. Támadásban maradtak a hazaiak, ziccereik is voltak még, ezeket azonban nem sikerült kihasználniuk. Egy vendég lesgól után egy remek ütemű hazai előreívelést követően Sándor Tamás már a labdakezeléssel gólhelyzetbe hozta magát, majd tíz méterről, jobbról, éles szögből el is gurította a kilépő Verebélyi Zoltán mellett a labdát, az azonban kipattant a kapufáról. A 16. percben a vendég Barcsa Alex találta meg egy pontos passzal Czingel Ferencet, aki középről, 22 méterről, ballal laposan a bal alsó sarokba lőtt, 1–1. Öt percre rá újra Czingel kapott egy remek labdát, egy hazai védő azonban fellökte a 16-oson belül, 11-es. A büntetőt a sértett higgadtan értékesítette, 1–2. És ha egy üzlet beindul… Négy percre rá Fehér Emil ívelt be szögletet a bal oldalról, az ötösre berobbanó Szabó Krisztián pedig a léc alá fejelt, 1–3. Ismét csak négy percet kellett várni a következő gólig, ismét Fehér Emil adott gólpasszt, ismét Szabó Krisztián szerzett gólt. Fehér a jobb oldalról kanyarította be a hazai kapu elé, a remek ütemben berobbanó Szabó Krisztián pedig elegáns mozdulattal emelt a léc, 1–4. Tizennyolc perc alatt eldőlt a mérkőzés. A 43. percben Szabó Krisztián került újra helyzetbe, a kaputól nyolc méterre, jobbról finom mozdulattal elpöckölte a hazai hálóőr mellett a labdát, de a hosszú sarok mellett is. Érdekes módon valóságos kiütést kapott a hazai csapat a mérkőzés 5. és 29. perce között annak ellenére, hogy a labdabirtoklás közel ötven százalék volt, és a mérkőzés képe is kiegyenlítettnek tűnt.