– Idén több szempontból is változik a lebonyolítás. A vírushelyzet miatt hoztuk meg azt a döntést, hogy három helyett két naposra tervezzük meg a programot. Ez érinti a létszámot is, ugyanis tíz helyett nyolc csapat nevezett, a két külföldi résztvevőt el sem engedték ezúttal iskoláik. A szokásosnak mondható mezőnyből a Kiskunmajsa fog még hiányozni, helyettük a Wattay csapata ugrik be Kiskőrösről. Szerettünk volna gálameccset is rendezni, de ezt további egy évvel tolnunk kell. Ettől függetlenül minél több nézőt, szurkolót várunk péntek délutántól egészen szombat délutánig a KSZC Dékáni Árpád Technikum sportcsarnokába – zárta gondolatait Igás Andor.