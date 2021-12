– Azt gondolom, hogy mi egy felsőházi csapat vagyunk, ennek megfelelően szeretnénk szerepelni majd az alsóházban is. Ebben a csoportban a Miskolc és a Szolnok is hozzánk hasonló erejű, nekik jobban kijött a lépés most. A sorsolásnál csak a területi alapot veszik alapul, most úgy alakult, hogy sok lett az erős klub. Könnyen lehet, hogy akár egy másikban akár elsők is lehettünk volna. Ezt a feladatot most nem tudtuk megoldani, a cél már az alsóhát megnyerése így – tekintett előre Kása Róbert, már a jövő évre is.