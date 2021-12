Szűcs László főszervező elmondta, hogy nem volt egyszerű a találkozót megszervezni, mert nehéz volt olyan időpontot találni, hogy neves játékosok is el tudjanak jönni. Olyan csapatot pedig nem akart hívni, aki bajnokságban is játszik, mert a szezon még csak most fejeződött be. Az új budapesti multifunkcionális csarnok avatása is most volt, így akik ott szerepeltek nem vállalták öregfiúkként az újabb megmérettetést.