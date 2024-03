A kiállítás címét adó választott József Attila idézet ezúttal egy tavaszt idéző, a teremtett világ lüktetésére, a megújulásra hangolódó hívó szó. A közösség alkotói egyéni művészeti programjuk legfrissebb alkotásaiból válogatva mutathatják be folyton megújuló alkotói útjuk legfrissebb műveit, melyet a megyében élő művészek meghívásával tesznek nyitottabbá, nagyobb léptékűvé. Az idei tavaszi kiállítás anyaga rendkívül színes, a több mint félszáz kiállító között több új alkotó friss látásmódját bemutató munkák is láthatók köztük.

A kiállítás a Tavaszi Fesztivál méltó nyitánya

Fotó: Horváth Péter

A megnyitón Jánosi István önkormányzati képviselő köszöntő beszédében méltatta a rangos tárlaton kiállító művészek munkáját, kiemleve, hogy a kiállítás a Tavaszi Fesztivál méltó nyitánya.

Kriskó János televíziós műsorvezető megnyitó beszédében a KKK szerepéről szólt, és elmondta, hogy a közösség egyfajta érdekvédelmi szervezetként is működik, becsatornázva a fiatal, épp csak pályára lépő, és a régóta tevékenykedő művészeket is a művészeti életbe. Kiemelte, hogy a több mint 50 kiállító között van olyan alkotó, akinek munkáiban tradícióőrzés látható, míg az ifjabb „vadak” friss hanggal léptek be az alkotóközösségbe.

Kriskó János Szűcs György művészettörténészre hivatkozva elmondta, hogy a művészeti centrumtól, vagyis a fővárostól távol, vidéken, tehát a periférián élő és dolgozó művészek előtt három lehetséges magatartásminta áll. Az egyik a centrum megközelítése, vagyis a periféria elhagyása, a másik periféria centrummá alakításának kísérlete, a harmadik a hagyományvédő, önvédelmi elzárkózás, a központ kizárása. Mint fogalmazott, a KKK tevékenységével a második lehetőséget segíti elő, vagyis azt, hogy Kecskemét, és maga a megye a fővárostól viszonylag távol is művészeti központtá váljon.