A program kézműves-foglalkozással indult, az érdeklődők a gyertyaöntés fortélyait sajátíthatták el. A galériában kiállított Anton Molnár festményeken keresztül a művészetek világába is bepillanthattak az érdeklődők. A külföldön élő művésszel különösen jó kapcsolatot ápol a város. Természetesen a gasztronómiai élmény sem maradt el. A szervezők meleg teával és frissen sült langallóval készültek, amit jó étvággyal fogyasztottak el a vendégek. A program táncházzal és hangszerbemutatóval folytatódott. A hangulatról a Bócsai Boróka Citerazenekar Egyesület gondoskodott.

A csoport 2015-ben alakult, az idő múlásával nem csak a tagok döntő többsége, hanem a zenekar által játszott zenei stílus is változott, ami nem is igazán a hagyományos citerazenekarokat, sokkal inkább a vonós zenét idézi. Népzenei csokraikat tájegységek szerint állítják össze. Ezek között szerepel dél-alföldi, vajdaszentiványi, kalotaszegi, szilágysági, gömöri, szatmári, bonchidai és galgamenti népzene is. A mintegy nyolc éves egyesületi működésük alatt a szakmai felkészítésüket Kárász István zenekar- és népdalkörvezető segítette elő.