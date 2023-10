– Az alkotótábor ma már kiemelkedő színfoltja Izsák kulturális életének. Idén is fokozott érdeklődés és a szeretet kísérte végig az alkotóműhely mindennapjait, ami azt igazolja, hogy településünknek szüksége van erre. Úgy gondolom, hogy a meghívott művészek valamennyien sikeres emberek, ami tükröződik az itt született alkotásokban – emelte ki beszédében Bozóky Imre polgármester.

A tárlatot Árvai Zoltán a Magyar Televízió M5 csatornája, Librettó kulturális műsorának vezetője nyitotta meg. – Az alkotó művészek a realista ábrázolás mesterei. Következetesen képviselik ezt az irányzatot, mernek szépet alkotni, kiszolgálva a közönség igényeit– emelte ki Árvai Zoltán, aki egyben méltatta a település természeti szépségét és épített örökségének értékeit, melyek az alkotókat is megihlették.

Ziegler Németh Ferenc festőművész, a tárbor megálmodója és vezetője köszönetet mondott mindazoknak, akik erkölcsileg és anyagilag is támogatták segítették a tábor létrejöttét, fennmaradását.

– A legfontosabb célunk idén is az volt, hogy Izsáknak egy olyan értéket tudjunk létrehozni, ami öregbíti a település hírnevét, amire büszke lehetnek az itt élők. Amennyiben a jövőben is fontosnak tartja a város ezt a rendezvényt akkor ígérem én is mindent megteszek, hogy legyen folytatás – hangsúlyozta Ziegler Németh Ferenc.