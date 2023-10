A Hírös Agóra terveiről, programajánlatairól, kiemelkedő rendezvényeiről Barta Dóra táncművész, az intézmény ügyvezető igazgatója mesélt a Gong Rádió Téma műsorában.

A karácsonyi ünnepi időszakban tíz alkalommal mutatják majd be a Diótörőt, melyet Barta Dóra rendez. Ehhez 7-14 év közötti gyermekszereplőket keresnek, a casting október 9-én hétfőn 17 órakor lesz. A mesebeli látványvilággal, élőzenével, tánccal, neves fellépőkkel és kiemelkedő művészeti együttesekkel készülő produkció több elemből áll össze. Előnyt jelent a tánctudás, a balettos előképzettség, a színpadi rutin, a nyitottság a szituációs mozgásra, de a prózai szerepekhez is keresnek szereplőket. A próbákat 2023. október közepétől november végéig tartják.

Barta Dóra hozzátette: az ötletet az adta, hogy szerettek volna egy nagy közös kalandot, egy olyan típusú eseményt létrehozni, mely nem egy szűk művészeti területhez köthető, széles körben bevonhatnak hozzá szereplőket. Az adventi időszak pedig adta, hogy a Diótörő legyen ez a választott esemény.

Faragó Miklós rádiós műsorvezető és Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezetője

A darabba neves vendégművészek is érkeznek, és élő zene kíséri a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar jóvoltából. Annyit azonban elárult Barta Dóra, hogy Szemenyei János színművész egy nagyon különleges szereplője lesz a darabnak.

A Hírös Agóra ügyvezetője az intézmény őszi programjaiból is adott ízelítőt. Mint mondta: sokszínűségre törekedtek, azon belül is a minőségi kulturális ajánlatokra. Kiemelkedik a Margaret Island koncertje a Szegedi Kortárs Balettel, mely egy nagyon érdekes egyedi koncertszínházi élményt nyújt. Érkezik Zorán is, aki dupla telt ház előtt énekel. Fellép még az ősz folyamán Kovács Kati és Halász Judit is. A Hírös Agórában működő Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és a Kecskeméti Táncegyüttes szintén csodálatos műsorral készül. Csányi Sándor is újra színpadra lép, egyszemélyes produkciójával. A képzőművészet téren több prominens művész mutatkozik be egy-egy tárlattal, a sort kezdte Bukta Imre. E téren a Magyar Művészeti Akadémiával szoros szakmai együttműködésben állnak.

A prózai sorozat keretében látható Szabó Magda Az ajtó című műve a Nemzeti Színház előadásában, melyben a közönség Udvaros Dorottyát is láthatja.

Az őszi időszakban sem feledkeznek meg a gyerekekről, sokféle programot kínálnak számukra is.

A téli fesztivál sem marad el, mely idén egy újabb tematika köré épül majd fel. Garantáltan nagyon sok aktivitással nagyon sok eseménnyel találkozhat majd a közönség.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.