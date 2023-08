Leskowsky Albert elsősorban hangszerészként és hangszergyűjtőként, valamint Velocipéd tulajdonosként ismert város- és országszerte. Most egy új oldalát mutatja be az Egyperces mondatok című kamaratárlatán, mely a Hírös Agóra Hónap Alkotója sorozat keretében látható augusztus végéig. Az egyperces mondatokat végig olvasva garantáltan mosolyogva távoznak a látogatók. A pénteki megnyitón Ulrich Gábor képzőművész mondott köszöntőt, rövid frappáns, szellemes egymondatokban. A műsorban különböző hangszerekkel közreműködött Szilágyi Áron dorombművész, a Leskowsky Hangszergyűjtemény igazgatója. A kiállítás napra pontosan Leskowsky Albert 73. születésnapján nyílt meg.

Az ünnepelt a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény alapítója. Szakmai munkáját az elmúlt évtizedben többször elismerték, többek között Bozsó János-díjjal, Kecskemét Közművelődéséért díjjal. Hírportálunkon is számos alkalommal írtunk hangszergyűjteményéről, sőt mint Velocipéd tulajdonos is többször mesélt e különleges szenvedélyéről. A kiállítás megnyitóján a beszélgetésünk során elárulta: egykoron ő maga is írt szakmai témájú cikkeket a Petőfi Népében, jó kapcsolatot ápolt a szerkesztőség tagjaival.