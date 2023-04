A Kiskun Múzeum gondozásában megjelent könyvet V. Németh Zsolt, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, víziközmű-ágazatért felelős államtitkár méltatta. Mint mondta, gondosan válogatott verseket és képeket kap kezébe, aki felemeli ezt a kiadványt. Két rendkívül termékeny szerző gazdag művészetének néhány különleges összefűzhető gyöngyszemét.

Azt tanácsolta, hogy olvasás közben engedjük meg a szemünknek, hogy a versekről elkalandozzon a rajzokra. Hagyjuk, hogy a képek hassanak a szívünkre már az előtt, hogy az értelmünk felfogná őket, utána pedig időzzünk el rajtuk, hogy a versekhez hasonlóan újabb és újabb jelentésrétegekkel ajándékozzanak meg.

– Az alkotó szívében helye van a költészetnek, a természetnek, az építészetnek, amit mind nagyra becsült.

Ezért biztos volt abban, hogy az őket ábrázoló jól megválasztott vonalaknak helye van a papíron, a könyvekben, és ezrek szeme előtt is – hangsúlyozta az államtitkár.

– Amikor Bodor grafikákat látok, mindig az az érzésem, hogy Miklós bácsi bárhova nézett, meglátta kivillanni a teremtés szövetét. Megfogta annak egy elvarratlan, kikandikáló szálát és annál fogva felfejtett valami titokzatosat, amit aztán számunkra is láthatóvá tett, miközben tussal végig követte mindezt. Ennek a szerző lelkében született, de távollétében testet öltött könyvnek a segítségével most lehetőséget kaptunk, hogy a kacskaringós vonalak mentén újra és újra felfedezzük Petőfi életművét, a szülőföldünket és talán önmagunkat is – zárta gondolatait a miniszterelnöki biztos.

A könyvbemutatón jelen volt a szerző felesége, Bodor Zsófia is, aki köszönetet mondott a kötet megvalósításában résztvevőknek. A bemutatót Gombás Bende szavalata és Vas László muzsikája tette igazán ünnepélyessé.