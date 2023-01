A Mantuai herceg muzsikusa és kortársai című fellépés a 16. századi „sztárok” műveiből nyújt izgalmas válogatást. Mint a koncert címe is mutatja - a Mantuai herceg muzsikusa Claudio Monteverdi volt, ez Passuth László zeneszerzőről írt regényének is a címe -, a koncert középpontjában Monteverdi művészete áll majd, így az együttes a barokk zene világába repíti közönségét. Halasi-Heibl Anna a koncert repertoárjáról elmondta, hogy a legtöbb előadandó mű szerzője Monteverdi, de itáliai kortársai is megjelennek egy-egy zeneművel. Monteverdi jelentős zenei újító, a reneszánszt követő barokk egyik elindítója is volt. Az opera első mestereként is ismert alkotó a kor zeneszerzőinek példaképeként is szolgált.

A koncerten madrigálok, vagyis énekes darabok és motetták, többszólamú énekelt zeneművek hangzanak el. A mai kor emberének igen különlegesnek hathat a barokk hangzásvilága, ami érzelmes, spontán és szokatlan.

A zenekar tagjai éppen e kevéssé megszokott, meghökkentő volta miatt választották az egyébként meglehetősen ritkán játszott kor emblematikus alkotójának zenéit, melyek sok improvizációra is lehetőséget adnak. Halasi-Heibl Anna hangsúlyozta: a zene fő célja az érzelmek maximális kifejezése. Minden újítás, ami megjelenik, különböző tiltott hangközök, előkészítetlen akkordok az érzelmek kifejezésére szolgálnak. Az akkori emberek mindennapjai ugyan lassabb ritmusban teltek, de ugyanazokat az érzéseket, szenvedélyeket élték át, mint a maiak, amit a zenék hűen tükröznek.

Érdekesség, hogy a zenekar már többször szerepelt Orgoványon, azonban jellemzően valamely produkcióban közreműködőként, így ez lesz az első önálló fellépése a településen. Az előadók mind a magyar régizenei élet kiemelkedő művészei: Ducza Nóra és Tarnai Katalin énekel, Halasi-Heibl Anna csembalón és Szászvárosi Sándor viola da gambán működik közre.

A műsort a Nemzeti kulturális Alap támogatásával rendezik meg, a belépés díjtalan. Ugyanez a műsor február 10-én a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban is elhangzik.