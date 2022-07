A három napos esemény a Dékáni Árpád Technikum aulájában az Európa Nostra díjas építészeti alkotásokat, a Bács-Kiskun megyei építészeti tárlatot, valamint a Fiatalok az épített és a természeti környezet védelméért című rajzokat bemutató kiállításokkal vette kezdetét csütörtök délután.

– Az épületek minden korban egy nagyon jó metszetet adnak arról, hogy milyen volt annak a kornak a társadalma, a gazdasága, a vallása, a kultúrája, hogyan gondolkodtak az adott kor emberei. Azok az emberek, akik majd évtizedek múlva nézik a most kiállított terveket, megvalósult épületek képeit, akkor ők is fognak levonni következtetéseket, hogy a ma embere hogyan élt. „Ezért is fontos, hogy az építész nemcsak helyet hoz létre, hanem szellemet is – idézte Füleki Zsolt államtitkárnak az örökségvédők kiskunhalasi találkozójára levélben írt köszöntő szavait Katkics Tamás, a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara elnöke a kiállítások megnyitóján.

– Az egészséges, jó környezet, a társadalom örömforrása – jelentette ki az építész kamara megyei elnöke.

– Érezzük ennek a fontosságát, hogy a szép épületeinket, a hagyományainkat, az értékeinket megőrizzük, jó állapotban tovább tudjuk adni az utókornak azt a szellemiséget, amit Ráday Mihály, az örökségvédők korábbi elnöke képviselt

– emlékeztetett Katkics Tamás. A kamarai elnök szerint fontos a hazai örökségvédők munkája, mert szomorúan tapasztalják, hogy a Covid-járvány óta egyes településeken nulla forint áll rendelkezésre a helyi védett épület felújítására, a járvány előtti időkkel ellentétben, amikor több helyen tudtak költeni örökségvédelemre.

– Azt gondolom, hogy mindannyian, akik itt vagyunk és szólhatunk, szólnunk is kell. Szükség van a civil szervezetekre, a városvédőkre, a faluvédőkre, és mellé kell állni a polgármestereknek és a főépítészeknek és segíteni kell az ő munkájukat, hogy ezek a számunkra is, de különösen a társadalom számára nagyon fontos épületek, terek megmaradjanak – hangoztatta a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara elnöke.