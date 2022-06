A Kalocsai Képtárban Vinczellér Imre festőművész személyesen tartott tárlatvezetést a pályafutását bemutató gyűjteményről, és ugyanitt fogadta a vendégeket Kasza Klári jósnő-léleklátó is. A Nicolas Schöffer Gyűjteményben Bódics Diána textilszobrász workshop-ja és a The Shape of Light című kiállítás várta a közönséget. Rajta kívül két kortárs művésszel is lehetett találkozni: Krisztián Nóra japán stílusú papírmárványozó foglalkozással, míg Kovács Norbert szobrász tárlatvezetéssel fogadta a betérőket.

A Városi Galéria ezúttal zárva volt, viszont hétfőn és kedden még érdemes betérni a Kék Madár Fesztivál keretében nyitott Rökk Károly-kiállításra, ajánlotta Romsics Imre, megjegyezve, hogy szerdától elkezdik szétbontani, hogy július 1-től új válogatás vegye át a helyét.

Rendhagyó programot tartottak

A kalocsai Viski Károly Múzeum udvarán rendhagyó programot tartottak: a Múzeumok Éjszakájára általában színdarabbal készülnek, de a színjátszóik ezúttal nem tudták vállalni a fellépést, így egy zenés est mellett döntöttek. Szigeti Bence gitárművész előadása után a HeArt Társulat színművészei, Kálmán Henrietta és Geri Tamás színművészek léptek fel, musicalrészletekkel. A helyszín és az éjszaka különlegessége „A kalocsai virágok új élete” című divatbemutató volt: itt a Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület és a Kalocsai Kézműves Kör együttműködésében a hungarikumok közé emelt kalocsai népi motívumokkal díszített modern ruhákat vonultattak fel.