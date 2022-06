A majsai katolikus egyházközségi hagyományos összejövetele nem csak a nyári napfordulóhoz, a fény diadalához kötődött. A majsai hívek ezen az esten köszönték meg Kosik Sándor plébános tizenhét évi szolgálatát, akinek tevékenységét a város Pro Urbe-díjjal ismerte el a múlt évben. Kosik atya a jövő hónaptól Hajóson folytatja munkáját. A szeretetvendégséggel záruló összejövetelen Majsa új plébánosát, Vincze Attila atyát – aki korábban Majsán is volt káplán, majd most Hajósról helyezték át Kiskunmajsára – is helyi termékekből összeállított csomaggal köszöntötték. Az est fénypontja az a fényfestés volt, amit a Kisboldogasszony templom homlokzatára vetítettek.