– Hagyományőrző hímzéstechnikákat külön nem gyűjtenek, a csoport tagjai autodidakta módon elsajátított tudásuknak köszönhetően igyekeznek fenntartani a különböző hímzésmódokat és készítési technikákat – mutatta be a kiállításon látható alkotásokat Kiss György, az önkormányzat képviselő-testületének szociális tanácsnoka, aki személyes katonaélményeit is megosztotta, amikor a körletük csinosítására maguk is készítettek díszterítőket.

A kiállításon bemutatott kézimunkák között látható jánoshalmi lyukhímzéses-, slingölt-, hercegszántói vagdalásos-, mezőségi vizitke mintás, kalocsai színes-és fehérhímzéses komádi terítő, keresztszemes mintával készült párna, háromszéki motívumokkal díszített hátitáska, kelim hímzéses terítő, valamint goblein varrással készült alkotások.

– A szakkör tagjai különösen vigyáznak arra, hogy a régi mintákat és készítési technikákat megőrizzék az eredeti szépségükben – emelte Kiss György.

A tárlaton Bányai Krisztina, Fejes Mihályné, dr. Karsai Ferencné, Herédi Erzsébet, Király Lajosné, Komáromi Tiborné, Markotics Péterné, Papp Győzőné, Patyi Balázsné, Szűcs Máténé, és Szűcs Sándorné alkotásai egy hétig lesznek láthatók a művelődési ház nyitvatartási ideje alatt.