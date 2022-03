– Az első botforgatásokat a férjemtől tanultam, aki katonazenészként korábban felvezető tamburmajor volt. Aztán egyre jobban beleástam magam ebbe, és időközben elvégeztem a Táncművészeti Főiskolán a modern tánc szakot is. Kezdetben csak a nyári táborokba kísértük el a fúvószenekart, majd egyre több felvonuláson is részt vettünk együtt, de mindig nagy sikere volt a fellépéseinknek itthon és külföldön egyaránt.

Először a tornászlányokból állt össze a csapat, de később meghirdettük városi szinten ezt a lehetőséget, és már első alkalommal közel hetvenen jelentkeztek mazsorettnek.

Persze a végén csak a legkitartóbbak maradtak, hiszen ezt a fajta elfoglaltságot, hétvégi edzéseket, fellépéseket nem mindenki bírta. Ez egy teljesen másfajta életforma, ami a családoktól is nagyon sok áldozatot kíván – sorolta Andrea. Ugyanakkor ez a tevékenység nagyon sok tulajdonságát fejleszti a gyerekeknek. Nagy kincs az, ahol csapatban dolgoznak, megtanulják az egymáshoz való alkalmazkodást, rendszerességet, következetességet. A zenére való mozgás fejleszti a gyerekek ritmusérzékét, a fellépések által magabiztosabbak lesznek. Sőt, ha más műfajt, sportágat kipróbálnak, ott is sikeresek, mert itt jó alapokat kapnak – vélekedett az egyesület vezetője.

Szükség volt utánpótlásra

– Ahogy teltek az évek és gyűjtöttük a tapasztalatokat, rá kellett jönnünk, hogy mindenképp kell egy utánpótláscsoport, mert ha egy fellépésre valaki nem tudott eljönni családi vagy egyéb program miatt, akkor valakinek be kellett állni a helyére. Az elkészült koreográfia csak így lehet teljes. Ma már három csoport működik: van egy alsó tagozatos, egy felső tagozatos és egy felnőttcsoport. Szerencsére van már egy másik mazsorettoktatónk is, Retkes Vanessza rendszeresen besegít a csoportok felkészítésébe. Idővel szeretném neki átadni a stafétabotot – mondta Andrea, aki gyorsan hozzá is tette, hogy a mazsorettegyesület nagyon sokat jelent számára. Ez az élete, ezért is nehéz az elengedés. Ugyanakkor a Darvas iskola igazgatójaként nagyon sok a teendője.

Fontosak az országos mazsorettfesztiválok

– Szerencsés vagyok, hogy a családom maximálisan támogatott és valamennyien kivették a részüket a mazsorett­csoport munkájából – jegyezte meg Jankovszkiné, aki arról is büszkén mesélt, hogy részt vehetett az országos mazsorettszekció megalapításában, amely a Magyar Fúvószenei Szövetségen belül jött létre. Több mazsorettoktatóval közösen alakították ki azt a szabályzatot, amely alapján az országos mazsorettfesztiválokat rendezik azóta is. Andrea sokáig az elnökség munkájában is részt vett. Sőt, Kiskunfélegyházán rendezték meg az első próbafesztivált, amely mintája lett a további hazai fesztiváloknak.

– Ezek a fesztiválok, fellépések azért is nagyon fontosak, hogy lássák a szülők, a hozzátartozók, mit tanultak a gyerekek, hogy találkozzon a szakma, és lássák a gyerekek, mások mit tudnak, hol tartanak – érvelt a szakember, aki azt is elmondta, hogy az elmúlt évtizedek alatt nagyon sokat fejlődött ez a szakág és egyre több rendezvényre hívják a mazsoretteket. Hozzátette: a világjárvány okán sok fellépés elmaradt, de mára sikerült átlendülni ezen a nehéz időszakon, és újra gőzerővel készülnek immár a jubileumi gálára, ami várhatóan októberben lesz. Ám előtte még megrendezik az országos mazsorett-­találkozót május 14-én, a városalapítók napja rendezvénysorozat nyitányaként.

Elismerik a munkájukat

Jankovszki Zoltánné örömmel számolt be hírportálunknak arról is, hogy a Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület az elmúlt három évtized alatt számtalan elismerést kapott. Nagyon büszkék arra, hogy a félegyházi önkormányzat Kiskunfélegyházáért kitüntetésben részesítette az egyesületet, és Andrea is megkapta a Pro Urbe kitüntetést, illetve a szövetség nívódíját is kiérdemelték. A Bács-Kiskun megyei Junior Prima díjat pedig kétszer is megkapták.

