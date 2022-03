– Több szempontból is izgalmas a lelőhely. Egyrészt azért, mert ezen az Árpád-kori településén viszonylag hosszú ideig éltek eleink. Úgy tűnik, hogy már a 11. század közepétől a 13. század elejéig biztosan itt laktak. Tehát közel 150 évig fennálló település nyomait kutatjuk most. Azt, hogy miért szűnt meg a település, egyelőre nem tudjuk, de nem találtunk tatárjárás pusztítására utaló jeleket. Elképzelhető, hogy a birtokosa vezényelte el innen a jobbágyokat. De az is lehet, hogy valamilyen geopolitikai okból költözött el a falu népessége – részletezte a szakember.

– Az azonban biztos, hogy amíg itt éltek, addig főként növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. Ezt bizonyítják a megtalált gabonatároló vermek és állattartó karámok is. Ugyanakkor eddig több mint harminc, földbe mélyedő lakóépületet találtunk. Nagyon szép épített kőkemencéket is feltártunk, de vannak hagyományos agyagból készült kemencék, és találtunk több pékműhelyt is – ismertette a feltárás eddigi eredményeit Wilhelm Gábor.

Azt is hozzátette, ha az időjárás engedi, március végére befejezik a feltárást. A helyszínen talált leletek restaurálás után a Kiskun Múzeumba kerülnek, ahol remélhetőleg a nagyközönség is tanulmányozhatja majd.