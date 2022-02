– Miről szólnak a színezők, a magyar történelem mely részét idézik meg?

– Édesapámnak mindig fontos volt a magyarságtudat. Szerette a teljes magyar történelmet, de a szívéhez legközelebb az őstörténet állt. A színezők is ezt a kort elevenítik meg. Amikor gyermekek voltunk, szüleimmel körbejártuk az egész Kárpát-medencét, hogy megismerjük hazánk elszakított területeit is. Az utazások mellett történelmi, hagyományismereti, irodalmi előadásokra is jártunk. A magyarságom számomra is fontos, én is szeretném majd családommal bejárni ezeket a helyeket.