A rendezvény elején egy perces néma csöndben emlékeztek meg a résztvevők a gyűjtőről. Székelyné Kőrösi Ilona beszédét azzal kezdte, most magának a gyűjtőnek kellene itt állnia, hogy meséljen kedvenc szenvedélyéről, a képeslapgyűjtésről, mely sokkal többet jelentett mint egy hobbi, hiszen elkötelezett és komoly gyűjtőmunka volt. Most zárul a Petőfi életét bemutató tárlata, mely egyik kedvenc témája volt. További tervei is voltak az anyaggal, melyeket sajnos már nem valósíthatott meg.