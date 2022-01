A rendezvényt egy fiatal színész, Bánföldi Szilárd fellépése tette emlékezetessé.

Az 1992-ben Kecskeméten született, ma pedig a fővárosi Újszínházban játszó fiatalember testesítette meg a költőt. A városban már jól ismerik, mivel több rendezvényen is találkozhattak vele a kiskőrösiek. A művész elszavalta a Világosságot című Petőfi verset, amely egyben a nyitánya is volt a Petőfi Szilveszternek, melyet dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója rendezett meg. Ő kérte fel a polgármestert, hogy üdvözölje az ünneplőket, aki után Hajagos Csaba, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Talpra magyar” című Petőfi-emlékévek program szakmai koordinátorai is köszöntőt mondott.