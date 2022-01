Az átadási ünnepségen dr. Nagy István, agrárminiszter értékelte a Hungarikum Bizottság elmúlt négy évi munkáját és megnyitotta a Hungarikumok Csarnokát. Ünnepi beszédében hangsúlyozta, a Hungarikum kiállítóháznak az elkövetkező években egy valódi közösségi térré kell alakulnia, ahol a magyar géniuszok és az általuk alkotott csúcsteljesítmények előtti tiszteletadás hozzájárulhat a hagyományait számon tartó, egységes nemzeti tudattal rendelkező generációk neveléséhez.

Ugyanis minden egyes hungarikum híd az emberek között.

Olyan kiemelkedő értékeink, melyek megnyitják egymás felé az emberek szívét, közelebb hozva a magyart a magyarhoz. A Hungarikum Bizottság ebben a szellemben végzi értékmentő tevékenységét, és e szellemben terjesztette ki a magyar értékek feltárását a Kárpát-medencére is. A bizottság döntése alapján immár 83 hungarikum, 142 kiemelkedő nemzeti érték, ezeregyszáznál is több települési és tájegységi értéktár, mintegy 10 ezer települési érték, 19 megyei értéktár, közel kétezer megyei érték szerepel a nyilvántartásokban. Emellett arra is büszkén tekinthetünk, hogy a külhoni nemzetrész értéktárakban már több száz értéket tettünk megismerhetővé a jövő generációk számára. Ez azt is jelenti, hogy egyre több közösség csatlakozik értékfeltáró munkánkhoz. Mi pedig ezt a nemes szolgálatot már kilenc éve pályázatok útján támogatjuk – sorolta a miniszter.