A rendhagyó kiállításmeg­nyitón Miklya-Luzsányi Mónika író, publicista beszélgetett az alkotóval. A beszélgetésből kiderül, hogy régi jó ismerősök, munkatársak, hiszen több közös alkotás is fűződik a nevükhöz, mint például a református és az evangélikus hittankönyvek. A kiállításmegnyitó vendégei azt is megtudhatták, hogy Bódi Katinak tanulmányai befejezése óta folyamatosan jelennek meg illusztrációi könyvekben, újságokban, elsősorban gyerekeknek szóló témában. Egyik legkedvesebb témája a természet. Növényhatározókban, természet témájú kiállításokon, tanösvényeken több száz növény- és állatrajza szerepel. Művészeti tevékenysége széles körű, sokféle stílusban és technikával dolgozott már, a papírkollázstól a digitális fotóátdolgozásig, a textilképektől az üveginstallációkig. A beszélgetésből azt is megtudhatták az érdeklődők, hogy Bódi Kati számtalan bibliai történetet is megrajzolt már. Életének fontos része az Istennel való kapcsolata. Úgy nyilat­kozott: eszköz vagyok Isten kezében.