Gáldonyi őrnagy elmondta, hogy a tartalékos rendszer eddig is kiválóan működött a Magyar Honvédségen belül, sokat adott a csatlakozók számára, és mindez még vonzóbbá vált július 1-től. Gáldonyi őrnagy rámutatott, hogy az aktív, vagyis a hivatásos, illetve a szerződés állomány mellett a tartalékos állományt is jelentősen fejlesztik a honvédségnél.

Gáldonyi Sándor őrnagy és a kecskeméti toborzó iroda állománya a tartalékos szolgálatról szóló tájékoztatón

Fotó: Horváth Péter

Az önkéntes tartalékos katonák a honvédelmi szervezetek feladataiban kiegészítő erőként vesznek részt, és nagyon fontos, hogy nem folyamatosan, hanem egyeztetett időpontban történő behívás alapján, és meghatározott időszakokra. Természetesen kivételes esetben több hónapos, még ritkábban több éves szolgálatteljesítésre is van lehetőség. A szerződés öt évre szól, négy hónap próbaidővel.

A tartalékosok elsődleges feladata, hogy szükség esetén kiképzett katonaként helyben, lakókörnyezetükben segítsék a honvédség munkáját. Emellett számos más feladatban is részt vesznek: képzéseken, kiképzéseken, gyakorlatokon, határvédelmi, árvízvédelmi feladatokban, őrzés-védelmi feladatokban, természeti, ipari katasztrófahelyzetek megelőzésében, következményeinek elhárításában, honvédelmi oktatásban, nevelésben, vagy éppen díszelgési feladatokban – mondta Gáldonyi őrnagy.

És hogy mi változott az eddigiekhez képest? Az új juttatási csomag még vonzóbb az eddigieknél. Immár bruttó 150 ezer forint a szerződéskötési díjat kap a csatlakozó tartalékos. Az éves rendelkezésre állási díj bruttó 600 ezer forintra nőtt. Ez azt jelenti, hogy a 25 napos alapkiképzést követően egy év alatt minimum hét napos behívást kell teljesíteni, természetesen előre egyeztetett időpontban. Aki nem tud távol lenni munkahelyétől, az a jelentkező hétvégi, modulrendszerű kiképzésben is részt vehet. Tartalékos katonaként (a kiképzéseken és felkészítéseken túl) 3 év alatt maximum 6 hónapra hívhatók be tényleges szolgálatteljesítésre, amely csak a katona kifejezett beleegyezése esetén hosszabbítható meg. Gáldonyi őrnagy elmondta, hogy további bónusz lehetőség, hogy ha a már csatlakozott önkéntes tartalékos mást is megnyer az ügynek, aki teljesíti az alapkiképzést, majd szerződést köt a honvédséggel, akkor ezért bruttó 500 ezer forintot kap, ami háromszor adható. Azokra a napokra, amikor ténylegesen szolgál (ami akár egy év is lehet folyamatosan), illetményt kap a tartalékos katona. Ha pedig munkahellyel rendelkezik, a munkahely kompenzációs támogatást kap a kiesett munkanapok után.