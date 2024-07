Kriston-Vízi József, a magazin alapító-főszerkesztője visszatekintett arra, hogy az előző lapszámból befolyt összeget a kecskeméti kórház koraszülött részlege részére ajánlották fel, melyet dr. Kelemen Edit részlegvezető főorvos vett át. Arra is kitért, hogy a lap öt éves története során 128 alkotó mutatkozott meg oldalain, és ajánlotta fel alkotásait a jótékony célra.

Az idei második lapszámuk bevételével támogatják a jó szándékú, segítőkész Nándit támogatják

Fotó: Bús Csaba

Libor Zoltán irodalmi szerkesztő kiemelte, hogy a „Mi is Nándi mellé álltunk” mottó jegyében az idei második lapszámuk bevételével támogatják a jó szándékú, segítőkész, de rendkívül rossz anyagi körülmények között élő Nándit, és az általa nevelt beteg gyerekeket. A gyermekek egész életüket végigkísérő betegséggel születtek, speciális kezelésre és étrendre van szükségük. Nándi felnevelte testvéreit, a megyei kórházban dolgozott, míg sztrókot kapott és leszázalékolták, jelenleg rokkant ellátáson van. Ilyen körülmények között vállalta rossz útra téved húga egy éves gyermekének nevelését, majd a lány újabb terhességéből származó beteg újszülöttét is. Libor Zoltán örömmel számolt be arról, hogy nem a nulláról indul a gyűjtés: több magánszemély is utalt a kiadó számlájára, és Gátéron is gyűjtés indult, amit már átadtak a lapnak, és így 230 ezer forint gyűlt össze.

A. Fehér Vera szerkesztő elmondta, hogy 10 új szerző mutatkozik be az új számban. Több művészt kiemelt közülük, úgy mint a Project833 kezdeményezést, ami fiatal képzőművészeket szólít meg annak érdekében, hogy különleges tematikus installációkat hozzanak létre, és ezek közül egy szerepel a lapban. Balanyi Zoltántól a Haláp-hegyen található Ébredő Vulkán szoborparkban felállított alkotás képe szerepel a lapban. A művész röviden bemutatta a művet, ami alapvető szimbólumokból, keresztből, körből és négyszögből építkezik. A szoborparkkal a halápi tájsebet igyekeztek gyógyítani, és a megmunkált alapanyag is onnan származik. Új alkotó András Tamara, akinek egyedi, angulus című, szabadversek és fotók asszociációjából álló műve kivehető poszterként kapott helyet a lapban. A szerző W. G. Sebald regényéből olvasott fel, melyben az író Franz Kafka alakját idézi meg. Ennek apropója, hogy a lapbemutató Kafka születésének évfordulójára esett. A bemutatón Csekő Sándor gitározott.