– Az egyik legnehezebb kampányon vagyunk túl, hiszen két választás futott párhuzamosan. Amellett, hogy döntöttünk a településeink vezetőiről, az Európai Parlamentbe is küldtünk képviselőket. Az egymás mellett futó két kampány miatt a pártok nagyon sok üzenettel bombázták a választókat. Úgy gondolom, hogy ilyen feszített hónapok után most egy nyugodtabb időszakot kell teremtenünk, minél kevesebb politikai megnyilvánulással. Az önkormányzatok esetében októberig nincs teendő, hiszen a 2019-ben megválasztott polgármesterek, képviselők mandátuma addig tart. Az EP tekintetében pedig most háttértárgyalások kezdődtek, valamikor júliusban alakul meg az új parlament – mondta Vedelek Norbert.

Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke

Fotó: Beküldött fotó

Vedelek Norbert bízik a településvezetők bölcsességében

A választási rendszer alapján az önkormányzati képviselők öt évre kapják a mandátumukat, de azzal, hogy a két választást összevonták, kialakult négy olyan hónap, ahol még a régi polgármesterek és a régi testületek járnak el teljes körűen. Az új polgármesterek csak októberben vehetik át az irányítást.

– Bízom a településvezetőink bölcsességében, rutinjában és tudásában, hogy az átállás zökkenőmentes lesz, az esetleges vitás kérdéseket pedig majd a kormányhivatal segítségével tisztázhatjuk. Úgy gondolom, hogy az lenne etikus, hogy azokon a településeken, ahol a polgármester személyében csere történt, ott a mandátumát vesztett polgármester, testület, már nem tesz nagy összegű kötelezettségvállalásokat, ellehetetlenítve ezzel az adott település következő éveit. Talán nem ildomos olyan intézkedéseket sem hozni, ami megköti a következő polgármester kezét, az ilyen vitás döntéseket biztos vagyok benne, hogy a kormányhivatal felülvizsgálja – mondta Vedelek Norbert.

Hozzátette, most szélsőséges eseteket említett, talán nem is lesz ilyen, hiszen polgármesterek a vármegyében mindig felelősségteljesen, a lakosság érdekeit szem előtt tartva dolgoznak. – Gratulálok minden vármegyei polgármesternek és képviselőnek a mandátuma elnyeréséért, a leköszönő kollégáknak pedig köszönöm eddigi munkájukat – fogalmazott.