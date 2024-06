Mint valamennyi vármegyében, a június 9-én megtartott választáson Bács-Kiskunban is a Fidesz–KDNP listájára szavaztak a legtöbben. Második helyen a Mi Hazánk, a harmadik helyen a Demokratikus Koalíció (DK) végzett. Kalocsai szemüvegen át nézve a választás különlegessége, hogy október 1-jétől a városból három kalocsai képviselő, Varga Nelli (Fidesz–KDNP), Szabó Patrik (Mi Hazánk), Magóné Tóth Gyöngyi Mária (DK) vesz részt a vármegyei közgyűlés munkájában.

Varga Nelli

Fotó: Vincze József

Bács-Kiskun vármegye szavazásra jogosult polgárai a legnagyobb felhatalmazást – a többi vármegyéhez hasonlóan – a Fidesz–KDNP pártszövetségnek adták. A Mi Hazánk lett a második erő. A DK hatalmasat bukott. A Momentumnak két mandátumot sikerült szerezni a vármegyei közgyűlésben – a baloldali pártok közt meglepően jó eredménnyel – ugyanis a DK-val azonos számú képviselői helyet szereztek. A Mi Hazánk vármegyei szinten kapta a legtöbb szavazatot, és egymagában több képviselővel rendelkezik a közgyűlésben, mint a két baloldali formáció. A Mi Hazánknak öt képviselője lett a testületben. Tehát a 23 tagú közgyűlés székeinek bőven több mint a felét, 14-et a Fidesz–KDNP képviselői foglalják el. A szavazati arányok a következőképp alakultak:

Fidesz–KDNP: 55,78 % (84.916 fő)

Mi Hazánk Mozgalom, 20,37 % (31.010 fő)

Demokratikus Koalíció, 11,04 % (16.810 fő)

Momentum: 9,96 % (15.158 fő)

MSZP: 2,85 % (4.344 fő) – nem szerzett mandátumot

Kalocsaiak a vármegyei közgyűlésben

A Fidesz–KDNP listájáról szerzett mandátumot a vármegyei közgyűlésben a kalocsai Varga Nelli, aki a párt listájának a 12. helyén szerepelt. Noha Kalocsán a DK választásokra felállt csapata a városban a választás fő vesztesének tekinthető, két mandátumot is szerzett a vármegyei közgyűlésben. A DK és a Veled Velünk Városunkért Egyesület közös kalocsai polgármesterjelöltje, dr. Magóné Tóth Gyöngyi Mária töredékszavazatok alapján, kompenzációs listáról lesz Kalocsa Város Önkormányzatának képviselője, a vármegyei közgyűlésbe pedig pártja megyei listájának első helyéről jutott be. A Mi Hazánk pártlistájának 4. helyéről került be a vármegyei testületbe a párt kalocsai elnöke és polgármesterjelöltje, Szabó Patrik.