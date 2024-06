Szemereyné Pataki Klaudia szót ejtett az idén 90 esztendős babakocsis felvonulásról is, amit szombaton rendeztek meg Kecskeméten. Az 1934-ben életre hívott kecskeméti hagyományt elevenítették fel 2008-ban, amit azóta minden évben megrendezik, és évről évre új elemekkel egészítenek ki. Mint elmondta, nagyon népszerű a kecskemétiek körében, sokan vettek részt rajta feldíszített babakocsival, de kismotorral és rollerekkel is megjelentek a résztvevők. A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület mint szervező meghívta azokat is, akik 90. évüket töltötték be ebben az évben, és őket külön köszöntötték, valamint képkiállítást is rendeztek a babakocsikkal együtt.