A Május 1. téri központi piac és a buszpályaudvar között, valamint a Hősök ligetében létesítettek egy-egy kerékpáros szervizpontot. Az ötlet helyi vállalkozások összefogásával és egy pályázatnak köszönhetően valósult meg.

Megrongálták a halasi kerékpáros szervizpontokat

Fotó: Pozsgai Ákos

A két egyedi tervezésű, külső megjelenésén a várost jelképező, a halat és a halasi csipke motívumait megjelenítő kerékpáros szervizállomást felszerelték azokkal a szükséges eszközökkel és pumpálási lehetőséggel is, hogy a leengedett vagy megrongálódott gumiabroncsok felpumpálásán és javításán túl, más egyéb javítási munkálatokat is lehessen végezni. A kerékpárok mellett, rollerek, motorok és babakocsik javítására is használható.

A helyszínek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy forgalmas kerékpárutak mellett legyenek elhelyezve, úgy, hogy azt az igénybe vevők minden akadály nélkül tudják használni.