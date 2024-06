– A jövő év előkészítését közösen végezzük a helyettesemmel és az utódommal. A tantárgyfelosztás, a tantermek beosztása ezekben a napokban történik. Augusztus 15-ig vagyok igazgató, utána élve a Nők 40 korkedvezményes rendszer lehetőségével nyugdíjba vonulok – mondta Grausza Jánosné, a Kiskőrösi Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum általános iskolai igazgatója.

Augusztus 15-e után vonul nyugdíjba Grausza Jánosné igazgatónő

Fotó: Subáné Kiss Krisztina

Jelenleg 584 diák tanul az intézmény 24 osztályában. Bár megtisztelő kihívás egy intézményt irányítani, a munka sokat „kivesz” az emberből, fogalmazott a vezetőnő, aki úgy érzi, hogy most van itt az ideje, hogy befejezze a tanári, igazgatói pályafutását.

Hogyan is kezdődött a történet?

Grausza Jánosné a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végzett 1985-ben. Előbb a Vasvári Pál Általános Iskolában tanított, majd a Petőfi Sándor Általános Iskolában folytatta a hivatását. Mindkét tárgyát oktatta, de a történelem mindig jobban érdekelte. Osztályfőnökként több osztályt is elballagtatott, majd éppen tizenhét éve kérték fel igazgatónak, és azóta irányítja az intézményt, közben 12 éve a Magyarországi Evangélikus Egyház vette át az intézmény felügyeletét.

A pályakezdés idején az Y, majd a Z, most pedig az Alfa generáció szülötteit tanította. A gyerekek annyit változtak a négy évtized során, amennyire a világ átalakult, mondta. Hogy miben különböztek első tanulói a mai diákoktól? Annak idején jóval kevesebb impulzus érte őket, mint manapság. A gyerekek kicsit nyugodtabbak voltak, ahogy az élet is lassabban folyt, és a fiatalokat könnyebb volt motiválni. Koncentráltabbak voltak a feladatokra, mint a 3. évezred szülöttei. A 80-as évek diákjai könnyebben elfogadták a pedagógusok tanácsait, és talán szófogadóbbak és tisztelettudóbbak is voltak.

A mai gyermekek folyamatos külső ingerek közepette nőnek fel. A közösségi média számukra a második világ, a hagyományos módszerekkel egyre nehezebb rájuk hatni. Talán a fiatalabb pedagógusok tudják majd jobban kezelni a napi problémákat, helyzeteket, összességében a felnövekvő generációt – vélekedett Grausza Jánosné igazgató. Majd hozzá tette: vannak azonban olyan örök értékek, amelyek minden korban fontosak. A tanítás során a munkatársai ezek szellemében dolgoznak. Ilyenek az egymás elfogadása, a tudás és a tanulás fontossága, az emberi kapcsolatok értéke, a munkához való hozzáállás, a gyengébbek megsegítése.