Az 1956-os forradalom eseményeit idézték fel a soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola diákjai a városi művelődési házban rendezett ünnepi megemlékezésen. Ezt követően a közel 150 érdeklődő a Hősök terén részt vett az 56-os Kopjafánál rendezett koszorúzáson, ahol Temerini Ferenc polgármester mondott ünnepi beszédet. Hangsúlyozta, hogy 68 éve történt a forradalom, amely a történelemben nem nagy idő, de nekünk utódoknak meg kell őriznünk az elődeink emlékét. Bár leverték a forradalmat, de mégis győzött, mert 33 évvel később a rendszerváltozás során elértük mindazt, amiért a forradalmárok harcoltak: a szabadságot, a függetlenséget, a demokráciát. Ezt követően a megemlékezők visszamentek a művelődési házba, ahol ünnepi közgyűlés keretében adták át a soltvadkerti városi kitüntetéseket Temerini Ferenc polgármester és Kárász András alpolgármester a település polgárainak.

Az ünnepség után a soltvadkerti városi kitüntetések átadása következett

Fotó: Barta Zsolt

A soltvadkerti városi kitüntetéseket hat kategóriában osztották ki

Soltvadkert Városért kitüntetést vett át Darányiné Haris Gabriella aki ének-zene szakon végzett, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1987-ben. A végzés után rögtön a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kezdett tanítani. 25 éve a művészetoktatás munkájában is részt vesz, zenei előképzős foglalkozásokat tart, szolfézst, zeneirodalmat tanít. Darányiné Haris Gabriella hivatalosan ugyan nyugdíjba vonult, de tovább dolgozik az intézményben. Pintér Sándor belügyminiszter nyugállományba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálatért Emlékéremmel” ismerte el munkásságát.

Az Év vállalkozója címet Frittmann Grácián, a Gra-Plast Kft. tulajdonosa, ügyvezetője kapta. Ő a mai Wattay középiskolában géplakatos mesterséget tanult Kiskőrösön. A családi házuk garázsába kezdte el a műanyag darálását, majd építkezni kezdett a Koltói Anna utcában, ahol egy 200 négyzetméteres csarnok várta az extrudereket, berendezéseket. A 25 évvel ezelőtt hat fővel induló kisüzem ma már közel húsz munkatársnak biztosít megélhetést, akik közül többen szinte a kezdetek óta itt dolgoznak. Mecénásként is jól ismeri a város, a Soltvadkerti TE több szakosztályának, de egyéb közösségeknek is kitartótámogatója, ettől az évtől, a református egyház presbitere is.