Az orgoványi körzeti megbízott és a település egyik polgárőre közösen láttak el szolgálatot október 19-én este, amikor bejelentés érkezett arról, hogy valaki betört az általános iskolába – írja a police.hu. A rendőr és a polgárőr az iskolához sietett, hol az igazgató fogadta őket. Az iskolai betörő benyomta az épület egyik ablakát, bemászott, azonban a riasztó megzavarta és gyors távozásra késztette.

Cipőnyom buktatta le az orgoványi iskolai betörőt

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

A lopás másodjára nem, előtte viszont összejött az iskolai betörőnek

A riasztó hatására távozó betörőt az iskolában felszerelt kamera rögzítette, ám az éjszakai felvétel nem volt elég jó minőségű ahhoz, hogy azonosítható legyen. Kiderült az is, hogy nem először járt az épületben a tettes. Pár nappal korábban ugyanezzel a módszerrel jutott be, ám akkor nem távozott üres kézzel; több sportcipőt, laptopot és közel 20 ezer forintot is elvitt.

Filmbeillő lebuktatás – cipőnyom vezetett el a betörőhöz

A rendőr az iskolában kiszúrta, hogy a tolvaj cipőtalpának mintázata megmaradt a porban. Követni kezdték a cipőnyomot, ami egy ingatlanhoz vezette őket. A lakásban egy 18 éves férfit találtak, a lábán az egyik iskolából eltűnt sportcipővel. Átkutatták a házat, és megtalálták az ellopott holmikat, amiket lefoglaltak és később visszaadtak a tulajdonosának. A férfit előállították a Kecskeméti Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki a lopás miatt – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.